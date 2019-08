Der Countdown für Bewerber auf einen Berufsausbildungsplatz läuft: Die meisten betrieblichen Ausbildungen haben bereits begonnen. Wer bislang bei der Suche noch keinen Erfolg hatte, muss jedoch, das schreibt die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung, nicht in Panik verfallen. Auch dort gibt es noch Ausbildungsangebote. Die Berufsberatung und der Arbeitgeber-Service veranstalten daher am 15. August (Donnerstag) von 14 bis 18 Uhr einen Bewerbertag in den Berufsinformationszentren der Arbeitsagenturen in Rheine, Dutumer Straße 5, und Ibbenbüren, Weberstraße 5.

Noch mehr als 1000 offene Ausbildungsstellen in vielen unterschiedlichen Berufen sind bei der Agentur für Arbeit Rheine gemeldet. Dort warten Arbeitgeber noch dringend auf Bewerbungen. „Jugendliche brauchen daher auch jetzt die Hoffnung auf einen Ausbildungsplatz noch nicht aufgeben.“ Darauf weist Thomas Berning , Teamleiter in der Berufsberatung der Agentur in Rheine, hin. Er betont: „Es ist noch nicht zu spät, sich zu bewerben. Eine Ausbildung kann selbstverständlich auch nach dem 1. August beginnen.“

Bewerber, die schon wissen, welchen Beruf sie erlernen möchten, können am Bewerbertag Adressen von Unternehmen, die noch Auszubildende suchen, mitnehmen. Außerdem geben die Berufsberater konkrete Hilfestellungen für Bewerbung und Vorstellungsgespräch. „Jugendliche bringen dazu am besten bereits erstellte Bewerbungsunterlagen auf einem Stick und ausgedruckt mit“, so der Tipp von Berning.

Auch wer noch unentschlossen ist und Unterstützung bei der Berufswahl braucht, sollte den Termin wahrnehmen.