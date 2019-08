Genauer hinschauen

639 angezeigte Fälle häuslicher Gewalt und 301 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Kreis Steinfurt in 2018 zeigen: Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt es auch in dieser Region – in einem Ausmaß, das eigentlich gar nicht zu dem Bild passen will, das die Gesellschaft von sich selbst hat. Wenn Experten davon ausgehen, dass in Deutschland nur 20 Prozent der Opfer ihre Peiniger überhaupt anzeigen, wird die erschreckende Dimension von Gewalt gegen Frauen deutlich.

Schülerinnen des Pictorius Berufskollegs Coesfeld haben das Problem in einer Fotoausstellung mit dem Titel „Spieglein, Spieglein an der Wand . . . lass dich nicht blenden – schau genauer hin!“ thematisiert. Sie ist ins Foyer des Steinfurter Kreishauses gewandert. Landrat Dr. Klaus Effing hat sie dort jetzt eröffnet.

Die Arbeiten spiegeln auf feinsinnige Weise die Gefühlswelt von häuslicher Gewalt Betroffener wider. „Häusliche Gewalt betrifft, entgegen aller Klischees, alle Bildungs- und Einkommensschichten. Sie existiert in allen Altersgruppen, Nationalitäten, Religionen und Kulturen. Daher gehört dieses Thema auch in die Öffentlichkeit“, sagte Effing.

Um genau diese Aufmerksamkeit zu erreichen, haben die Gleichstellungsbeauftragte der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Sylvia Rehwoldt, sowie die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Steinfurt, Brigitte Kumpmann, die Ausstellung in den Kreis Steinfurt geholt. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit frauen e.V., der Anlauf- und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen im Kreis Coesfeld, hatten Schülerinnen der Schüleragentur PICTUR vom Pictorius Berufskolleg Coesfeld die Bilder gestaltet.

Uschi Stadelmayer von der Frauenberatungsstelle Rheine des Diakonischen Werkes, einer Anlaufstelle für Betroffene im Kreis Steinfurt, berichtete: „Unsere jahrelangen Erfahrungen zeigen, dass Frauen aus Angst oder Scham ihre Situation oft verschweigen. Der Schritt, in eine Beratungsstelle zu gehen, kann aber eine Möglichkeit sein, dem Gewaltkreislauf zu entkommen.“

Stadelmayers Kollegin, Ria Mester , ist in der Einrichtung Ansprechpartnerin für Mädchen und Frauen, die diese Form der Gewalt erfahren haben. Ihre Stelle wurde im April als ergänzendes Angebot in der Beratungslandschaft im Kreis Steinfurt geschaffen. Mester wies noch einmal auf das für dieses Deliktsfeld Perfide hin: „Sexualisierte Gewalt findet überwiegend im Nahbereich – etwa im sozialen oder beruflichen Umfeld – statt.“

Wichtig sei es, das betonte Klaus Effing abschließend, hinter die Fassade zu schauen, so wie es auch der Ausstellungstitel deutlich mache: „Wir alle – Freunde, Nachbarn, Bekannte, Sport- oder Arbeitskollegen – müssen hinsehen und Betroffenen helfen.“ Häusliche Gewalt sei keine Privatangelegenheit.