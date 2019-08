Um „Bildung für unser Klima“ ging’s noch im vergangenen Jahr in Osnabrück. Bei der sechsten Auflage des Regionalen Klimagipfels, der am 21. August (Mittwoch) wieder im Kreis Steinfurt, dann ab 16.30 Uhr in der Stadthalle Rheine, stattfindet, wollen die in der Klimaschutz-Masterplan-Region zusammengeschlossenen Nachbarn diesmal „Dem Klimaschutz einen Rahmen geben“.

Entscheider aus Politik und Verwaltungen, Vertreter aus Wirtschaft und Industrie, sowie junge Klimaaktivisten, Klimabotschafter und Akteure, die sich abseits von Regierungsorganisationen, in Beiräten und Vereinen für den Klimaschutz in der Region engagieren, sind eingeladen, sich darüber auszutauschen und zu diskutieren, wie sie sich dem selbst gesteckten Ziel weiter annähern können, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 95 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren und den Energiebedarf um 50 Prozent zu senken. Es gilt, so machen die Veranstalter in ihrer Einladung deutlich, einen verlässlichen Rahmen zu definieren, weitere Klimaschutzmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Sie sollen auch auf regionaler und lokaler Ebene helfen, Natur und Umwelt zu schützen und auch zukünftigen Generationen eine lebens- und liebenswerte Region zu erhalten.

Die Umsetzung von Vision bedarf strategischer und konsequenter Entscheidungen. Darüber wird Andreas Huber , Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, gleich zu Beginn des Gipfels reden. Huber will dabei den Bogen spannen zwischen globalen Trends und lokalen Gestaltungsmöglichkeiten sowie Chancen zukünftiger Entwicklungen aufzeigen. „Die Zukunft liegt in unserer Hand“ ist sein Impulsreferat überschrieben.

Weiter geht’s mit Diskussionsforen in verschiedenen Gruppen „Was braucht konsequenter Klimaschutz in der Region?“ und unter anderem mit Fragen danach, welche Ziele erreichbar sind, was umgesetzt werden soll und wer welchen Beitrag in den nächsten zehn Jahren leisten kann. Gemeinsamkeiten und Differenzen sollen dann in einer gemeinsamen Runde mit dem Ziel erörtert werden, einen Ausblick auf das weitere Vorgehen zu geben.