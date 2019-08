Schüler, die seit November 2018 tolle Videos rund um MINT erstellt haben oder bis November 2019 noch erstellen werden, können diese Arbeiten bis zum 3. November (Sonntag) einreichen und von einer Fachjury bewerten lassen. Der Gewinner wird auf einer feierlichen Preisverleihung bekannt gegeben.

Alle Beitragsproduzenten werden, so teilt der Kreis Steinfurt mit, zur Gala-Preisverleihung am 23. November ab 16 Uhr mit rotem Teppich, großer Leinwand und spannendem Rahmenprogramm in das Odysseum Köln eingeladen. Alle Wettbewerbsteilnehmer bekommen für diesen Tag freien Eintritt ins Odysseum.

Der Science Video Award wird ausgerichtet unter der Schirmherrschaft von Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Alle weiteren Infos zu Teilnahmebedingungen und Videobeispiele online.