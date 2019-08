Fast die Hälfte scheidet aus

Auf dem Weg zur Arbeit fällt das Auto aus: Für viele Berufstätige ist das ein Albtraum. Wenn dann die Werkstatt noch mitteilt, dass man aktuell drei Wochen Wartezeiten für Reparaturen hat, weil nicht genügend Mechaniker da sind, kann sich Verzweiflung breitmachen. Noch ist es nicht soweit. Aber ein Szenario wie dieses können durchaus realistisch werden. Grund: Die Fachkräfte werden knapp. „Die Auswirkungen werden wir alle in vielen Bereichen zu spüren bekommen“, mahnt Reiner Zwilling, Leiter der Agentur für Arbeit Rheine.

„Nicht nur in Handwerksbetrieben, auch im Gesundheitswesen und vielen anderen Branchen werden in Zukunft wichtige Arbeitskräfte fehlen“, darauf weist Zwilling hin. Er macht deutlich: „Der Großteil der Menschen, die im Münsterland arbeiten, ist älter als 45 Jahre. Sie werden in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Damit scheidet beinahe die Hälfte der jetzt sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus dem aktiven Arbeitsleben aus“. Dadurch gehen in Unternehmen und Verwaltungen nicht nur die Arbeitskräfte, sondern auch deren Fachwissen und ihre Erfahrung verloren. Die Auswirkungen könnten in einigen Betrieben drastisch sein. „Firmen könnten gezwungen sein, Aufträge abzulehnen, weil sie nicht genügend Personal haben. Und immer mehr Unternehmensinhaber könnten ihre Betriebe schließen müssen, weil sie keine geeignete Firmennachfolge finden“, nennt der Arbeitsmarktexperte einige mögliche Folgen.

Natürlich rücken auch junge Menschen in den Arbeitsmarkt nach. Doch deren Zahl ist nicht annähernd so groß wie die derjenigen, die in Rente gehen werden. „Die entstehende Lücke werden sie allein nicht schließen können“, unterstreicht Zwilling.

Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge werden durch die fortschreitende technologische Entwicklung bis zum Jahr 2035 voraussichtlich rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Dies gilt jedoch vor allem für einfachere Tätigkeiten. Gut ausgebildete Fachkräfte, Techniker, Meister und Fachwirte werden in Zukunft am Arbeitsmarkt sogar vermehrt gefragt sein, so die Berechnungen des IAB.

Damit auch in den kommenden Jahren noch Pflegepersonal, Handwerker und andere Fachkräfte zur Verfügung stehen, müssten Unternehmen und Beschäftigte umdenken, appelliert Zwilling: „Wenn immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und sich gleichzeitig Arbeitsprozesse stark wandeln, werden Weiterbildung und Qualifizierung immer wichtiger. Unternehmen, die in ihre Mitarbeiter investieren und ihnen Fortbildungen ermöglichen, schaffen sich einen Wettbewerbsvorteil.“

Aber auch für Arbeitsuchende und Beschäftigte werde Weiterbildung entscheidend für die berufliche Zukunft: „Grundsätzlich gilt: Je höher die Qualifikation ist, desto mehr sinkt das Risiko, künftig von Maschinen ersetzt und arbeitslos zu werden“.

Die Agentur für Arbeit weist darauf hin, dass Arbeitnehmer, die eine Weiterbildung absolvieren möchten, in vielen Fällen erheblich finanziell unterstützt werden. „Möglich wird dies durch das neue Qualifizierungschancengesetz“, berichtet der Agenturchef. „Auch Unternehmen profitieren von den neuen Fördermöglichkeiten“, betont er. Je nach Betriebsgröße können Unternehmen bis zu 100 Prozent Zuschüsse zu den Weiterbildungskosten erhalten. Auch Lohnkosten werden erstattet, wenn Arbeitnehmer für die jeweilige Weiterbildung freigestellt werden.

Weitere Informationen zu Fördermöglichkeiten für Weiterbildung und Qualifizierung gibt es online.