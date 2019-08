Kreis Steinfurt -

Umwelt und Geldbeutel schonen – das geht zum Beispiel mit einem optimierten Fahrstil am Autolenkrad. Was dabei zu beachten ist, haben die „Klimaschutzbürger 2.0“ des gleichnamigen Projektes des Vereins „energieland2050“ bei einem Spritsparfahrtraining im Fahrsicherheitszentrum des ADAC in Haltern am See gelernt.