Beratungsbedarf steigt enorm

Erst im vergangenen Jahr hatte er die 14 000er-Marke überschritten. Aufgrund der Entwicklungen schließt es der VdK aktuell nicht länger aus, dass dem Sozialverband bis April 2020, wenn der nächste Große Verbandstag in der Stadthalle Rheine stattfindet, noch weitere 1000 Menschen aus der Region beitreten und der Kreisverband Steinfurt dann auf 15 000 Mitglieder anwächst. Dr. Reinhold Hemker hält diese Entwicklung für „möglich und wahrscheinlich“. Allein in 2018 hatte der Verband 1256 neue Mitglieder gewonnen. Der Beratungsbedarf sei enorm gestiegen, hat der VdK-Kreisvorsitzende bei der Wiedereröffnung der umgebauten Kreisgeschäftsstelle an der Wilhelmstraße in Ibbenbüren das Wachstum erklärt. Das gelte nicht nur für den Standort Ibbenbüren, sondern auch für die Außensprechstunden in Emsdetten, Greven und Rheine, ergänzte KV-Kassiererin Evelin Gerdes. Die Sprechstunden des Kreisverbandes sind in 2018 von fast 6200 Mitgliedern wahrgenommen worden. Fast 7300 telefonische Auskünfte wurden erteilt und fast 1800 neue Verfahren im gesetzlichen Sozialrecht begleitet.

Weil der VdK als Selbsthilfeorganisation nur Mitglieder beraten und betreuen dürfe, würden Menschen, die Hilfe benötigen, gleich dem Verband beitreten. Rechtsunsicherheit besteht insbesondere aufgrund ständiger Veränderungen in der Sozialgesetzgebung. Besonders nachgefragt seien Beratungen in Zusammenhang mit Rente, Schwerbehinderung, Krankenversicherung, Pflege, Kuren und mit der Versorgung mit Hilfsmitteln.

Die KV-Schriftführerin Eugenie Fieker verwies darauf, dass natürlich auch die zahlreichen Veranstaltungsangebote der Ortsverbände und des Kreisverbandes dazu beitragen, neue Mitglieder (vor allem Fördermitglieder) zu gewinnen. In diesem Zusammenhang hat sie auf folgende Termine hingewiesen: 21. und 22. September: Informationsstand beim „Rheiner Herbst“ im TaT in Rheine sowie 29. September: Gesundheitsmesse des Job-Centers im Steinfurter Kreishaus. Darüber hinaus werden interne Veranstaltungen und Schulungen für ehrenamtlich tätige VdK-Vorstandsmitglieder angeboten: 23. September: Anforderungen an die gesetzliche Rente, 14 Uhr, Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Johannes in Rheine; 25. Oktober: Informationsveranstaltung zum Thema „Ehrenamt“, 14.30 Uhr im Gasthaus Feldmann in Hopsten (gemeinsame Veranstaltung mit dem VdK-Landesverband).

Rolf Hötker, im Kreisvorstand für den Bereich Arbeit mit und für Menschen mit Behinderung zuständig, dankte den Vertretern der anderen Sozialverbände im Kreis und auch den Vertretern der kommunalen Verwaltungen und des Kreises für die engagierte Unterstützung der VdK-Arbeit. Die Dankbarkeit, so betonte Hötker, beziehe sich auch auf diejenigen, die die Einrichtung des Inklusionsbeirates nach den Vorstellungen des VdK ermöglicht hätten.