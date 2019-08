„Landwirtschaft im Brennpunkt“ ist die Delegiertenversammlung des CDU-Bezirksagrarausschusses überschrieben, zu dem sich die Vertreter der CDU-Kreisverbände aus Borken, Coesfeld, Münster, Warendorf und Steinfurt am Montag (26. August) in Saerbeck treffen. Eingeladen hat die Ausschuss-Vorsitzende Christina Schulze Föcking. Tagungsort ist das Gasthaus Ruhmöller, Sinningen 40, Beginn um 19.30 Uhr. Zu den Gästen an diesem Abend zählt auch MdB Gitta Connemann aus Leer (Ostfriesland). Sie ist stellvertretende Vorsitzende der CDU /CSU-Fraktion im Bundestag für die Bereiche Ernährung, Landwirtschaft, gesundheitlichen Verbraucherschutz, Kirchen, Kunst, Kultur und Medien. Sie wird in ihrem Referat auf die Situation in der Landwirtschaft näher eingehen. Zuvor steht die Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung.

Die Einladung zum Besuch der Versammlung richtet sich nicht nur an die Vorstandsmitglieder und Delegierte. Auch weitere politisch Interessierte sind willkommen.