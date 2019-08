In einem gemeinsamen Appell „Exklusion beenden: Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen Menschen und ihre Familien“ verleihen mehr als 30, in einem gemeinsamen Bündnis zusammengeschlossene Organisationen (darunter Arbeitsgemeinschaften der Wohlfahrtspflege, Behindertenräte, Landesministerien und Fachverbände) der Forderung Nachdruck, Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen die gleichen Hilfeperspektiven zu verschaffen wie jungen Menschen ohne Beeinträchtigungen oder mit einer seelischen Behinderung. Trotz UN-Behindertenrechtskonvention und Grundrecht auf Gleichbehandlung, so lautet die Kritik, unterscheide das Sozialrecht immer noch künstlich zwischen „Jugendhilfe-“ und „Eingliederungshilfe-Kindern“. Während die einen in das Hilfesystem der Jugendämter fallen, werden die anderen von der Eingliederungshilfe betreut. Mit dieser „Verschiebepraxis“ würden Ungleichheiten produziert. Viele Familien würden oftmals keine, verspätete oder nur unzureichende Hilfen erhalten. Dieser Zustand sei nicht länger zu rechtfertigen.

Um das Anliegen noch einmal deutschlandweit in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, ist zu einer Pressekonferenz am Dienstag (27. August) ab 11 Uhr ins Haus der Bundespressekonferenz nach Berlin eingeladen worden. Auf dem mit Fachleuten, Politikern und Betroffenen besetzten Podium ist auch Tilman Fuchs vertreten. Der Sozial- und Jugendhilfedezernent des Kreises Steinfurt kennt die Probleme aus der Praxis seiner Ämter und aus der überregionalen Gremienarbeit. In der Kreisverwaltung versuche man bereits, Trennlinien zu überwinden und eine Anlaufstelle für alle Betroffenen zu schaffen. Eine inklusive Lösung sei durchaus gestaltbar. Voraussetzung, den von dem Bündnis beklagten Missstand zu beheben, sei es allerdings, eine einheitliche gesetzliche Grundlage im Kinder- und Jugendhilferecht zu schaffen, um Zuständigkeiten klar zu regeln und Teilhabe für alle zu ermöglichen.