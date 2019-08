Für die „Wahrnehmung unternehmerischer Sozialverantwortung“ hat der „Lernen fördern“ in 2018 94 Betriebe aus dem Kreis Steinfurt als „Wegbereiter“ ausgezeichnet. Jetzt hat der Verein wieder die Betriebe nominiert, die sich für das Siegel 2020-2021 bewerben können. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen mit einem besonderen Unterstützungsbedarf „den Weg bereiten“. Das geschieht durch nachhaltige Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse, die von „Lernen fördern“ angebahnt wurden und begleitet werden.

Die „Lernen fördern“- Einrichtungen in Ibbenbüren, Rheine, Emsdetten, Greven, Steinfurt und Lengerich haben jetzt aus den über 3000 Kooperationsbetrieben 200 nominiert. Die Bewerbungsfrist endet am 13. September. Schirmherr für diese Aktion Dr. Klaus Effing. Der Landrat des Kreises Steinfurt wird die Siegelurkunden am 6. November überreichen.