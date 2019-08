Die Besucherzahl beim Parkleuchten in Lengerich hat alle Erwartungen der Veranstalter übertroffen. Rund 3000 kleine und große Menschen aus der gesamten Region, so die Schätzungen, waren dabei, als der Hortensia Garden und der Innenhof der LWL-Klinik zwei tolle Sommerabende von Licht durchflutet wurde. „Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute kommen“, freute sich Susanne Treutlein vom Kreis Steinfurt über den Zuspruch. Außergewöhnlich sei der große Andrang gleich zur Eröffnung am Freitag gewesen.

Auch Angebote und Infos der Leader-Projekte aus dem Tecklenburger Land sowie das Rahmenprogramm seien stark nachgefragt worden. Treutlein fügte an: „Das Konzept ist voll aufgegangen.“

Veranstaltungsort und Termin für das nächste Parkleuchten stehen bereits fest: Vom 21. bis 23. August gibt es im Stadtpark Rheine wieder eine große Ausgabe des Parkleuchtens. Im Oktober wollen sich, so die Organisationschefin, alle Beteiligten an einen Tisch setzen und eine neue Inszenierung entwickeln.