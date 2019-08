Sie fliegen mit den Händen, sehen mit den Ohren, hängen tagsüber kopfüber ab – und das seit mehr als 50 Millionen Jahren: Fledermäuse. Die Tiere sind unheimlich unbekannt, extrem erfolgreich, faszinierend familiär, handeln halbjährlich, schreibt Wolfgang Stegemann, Artenschutzbeauftragter für Fledermäuse im NABU-Kreisverband Steinfurt. Anlässlich der Europäischen Fledermausnacht lädt die Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz der Naturschützer zu einer „BatNight“ am Aasee in Ibbenbüren ein, um „die Schönen der Nacht“ näher kennenzulernen. Die Exkursion findet am Samstag (31. August) in Ibbenbüren statt. Treffpunkt ist um 19.15 Uhr am Parkplatz Ledder Straße.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos. Es wird empfohlen, witterungsabhängige Kleidung zu tragen. Weitere Infos online.