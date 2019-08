„Salz der Erde“ ist die Bezirkswallfahrt überschrieben, zu der sich die Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Nordmünsterland am Sonntag (1. September) in Hopsten-Breischen trifft. Aufgegriffen wird das Motto des „Ökumenischen Tages der Schöpfung 2019“. Es weist auf die Begrenztheit der Güter der Erde und die Gefahren für die zukünftigen Generationen hin und betont die Verantwortung jedes Menschen, die Umwelt zu bewahren. Die Messe beginnt um 14 Uhr auf dem Wallfahrtsplatz in Breischen, Hörsteler Straße. Bezirkspräses Pfarrer Clemens Döpker aus Greven wird den Festgottesdienst zelebrieren. Im Anschluss besteht bei Kaffee und Kuchen, Grillwurst und Kaltgetränken die Möglichkeit, sich in der Gaststätte Holtkamp auszutauschen. Die KAB erwartet über 200 Teilnehmer aus den Ortsvereinen im Kreis Steinfurt sowie dem benachbarten Emsland.

Zum Thema Um eine gute Vorbereitung zu ermöglichen, werden die Wallfahrer gebeten, sich am Donnerstag (29. August) direkt in der Gaststätte, ' 0 54 58/70 90, anzumelden. | www.kab-muenser.de/ bezirk-nordmuensterland ...