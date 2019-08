Nach der Premiere vor einem Jahr in Rheine, wo es um frühkindliche Bildung ging, findet der zweite, vom FDP-Landtagsabgeordneten Alexander Brockmeier organisierte Kita-Gipfel im Kreis Steinfurt am Dienstag (3. September) in Ochtrup statt. In der dortigen Outlaw-Kindertagesstätte, Schützenstraße 133a, geht es ab 17.30 Uhr um die Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Wieder mit dabei ist Brockmeiers Parteikollege Andreas Bothe , Staatssekretär im NRW-Ministerium für Familie, Kinder und Jugend.

Angesprochen sind alle Bürger, um mit den Politikern und Vertretern aus der Praxis über die Veränderungen und politischen Rahmenbedingungen in der Kita-Landschaft zu diskutieren. „Nachdem durch Rettungspaket und Übergangsfinanzierung die Kitas im Bestand gesichert wurden, wurde nun im Juli mit der Einbringung der Reform eines unserer herausragenden Projekte dieser Legislaturperiode auf die Schiene gesetzt“, erklärt Brockmeier in der Terminankündigung. Die KiBiz-Reform bedeute, davon ist der FDP-Abgeordnete überzeugt, eine echte Qualitätssteigerung. Neben einer Platzausbaugarantie schaffe die Landesregierung auch ein weiteres beitragsfreies Jahr. Insgesamt investiere NRW ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 1,3 Milliarden Euro jährlich.