Was „Berühren und berührt werden“ im Umgang mit Menschen an deren Lebensende bedeutet, thematisiert der 9. Kreishospiztag, den das Netzwerk Hospiz im Kreis Steinfurt am 14. September (Samstag) in Rheine veranstaltet. Alle drei Jahre findet dieser Tag, der vom Zusammenschluss aller an der Hospizarbeit beteiligten Institutionen und Vereine im Kreis Steinfurt organisiert wird, statt. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, denen eine ganzheitliche Begleitung am Lebensende wichtig ist.

Martina Kern ist eingeladen, den Hauptvortrag zu halten. Im Verlauf des Vormittages wird die Leiterin von ALPHA Rheinland (Ansprechstelle zur Palliativversorgung, Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung) auf die ganz Bandbreite der verschiedenen Berührungsqualitäten eingehen. Kern gilt als Pionierin der deutschen Hospiz- und Palliativversorgung. Sie hat das Curriculum für Palliativpflege mitentwickelt und ist aktiv in der Fort- und Weiterbildung in Palliativpflege und -medizin tätig.

Nach der Mittagspause werden in Workshops unterschiedliche Berührungsansätze vorgestellt und vertieft: Scham und Ekel – vom Umgang mit ungeliebten Gefühlen, Sexualität am Lebensende, Aromapflege, Berührung in Bewegung und Tanz, Berühren und berührt werden durch Kontakt mit Tieren. Abgerundet wird der Tag mit dem Vortrag von Märchen, die Menschen berühren.

Was Berührungen bedeuten, darüber haben wir mit Anna Zeitler , Hospizkoordinatorin beim Caritasverband Rheine, gesprochen.

Woher kommt das Bedürfnis der Menschen, zu berühren oder berührt zu werden?

Zeitler: Das Bedürfnis ist von Geburt an vorhanden. Bewusst und unbewusst berühren wir täglich uns und andere, werden berührt und lassen uns berühren. Gleich einer wortlosen Sprache begleiten Berührungen unser Miteinander. Sie sind Ausdruck von Nähe und Distanz. Durch Berührung entsteht Kontakt und Beziehung. Berührungen zeugen von Zuwendung und Hingabe.

Alte und schwerstkranke Menschen beklagen oftmals, dass sie nicht mehr berührt und nicht mehr körperlich wahrgenommen werden . . .

Zeitler: Es verstärkt sich ihr Gefühl, körperlich unattraktiv zu sein, sie beginnen Scham zu empfinden für ihre Erkrankung und die damit verbundenen körperlichen Begleiterscheinungen und Einschränkungen. Sie werden oft gut gepflegt, spüren aber, dass Berührung mehr bedeutet als versorgt und angefasst zu werden.

Berührung verbinden wir in der Regel mit Zuwendung, Geborgenheit Wärme und Trost. Gibt es eine Kehrseite?

Zeitler: Die gibt es immer dann, wenn Grenzen überschritten werden, beispielsweise wenn uns jemand zu nahe kommt oder ein Kontakt mit Scham und Ekel verbunden ist.