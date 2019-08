Veränderer statt Verhinderer

Gastgeber Dr. Peter Lüttmann bezeichnete die „Fridays-for-Future“-Bewegung als „Ansporn, noch eine Schüppe draufzulegen“. Rheines Bürgermeister warnte allerdings auch davor, Angst zu machen, wie das seiner Meinung nach in der Diskussion versucht worden sei, den Klimanotstand auszurufen. Lüttmann: „Panikmache ist kein guter Ratgeber, wenn es darum geht, richtige Entscheidungen zu treffen.“

Zu richtigen Entscheidungen und Weichenstellung rief dann auch Andreas Huber , Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft Club of Rome , in seinem Vortrag auf. Huber widmete sich dabei dem Thema des Meetings „Dem Klimaschutz einen Rahmen geben“. „Die Beziehung zu unserer Erde ist gestört. Wir nehmen uns mehr, als uns zusteht“, zeigte Huber auf, wie die zivilisierte Welt Raubbau betreibt. Huber warnte eindringlich vor dem Klimakollaps und appellierte mit Nachdruck an seine Zuhörer, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Das setze einen Systemwechsel und die wirkliche Bereitschaft jedes einzelnen voraus, nicht länger Verhinderer zu sein, sondern Veränderer zu werden. „Wollen wir beispielsweise unseren Wohlstand schützen oder wollen wir ihn überdenken?“, redete Huber seinen Zuhörern ins Gewissen, Haltung zu zeigen, demütiger und achtsamer zu werden. Huber: „Wir können uns jeden Tag darin üben. Und Sie werden erleben, dass Sie glücklicher werden.“ Ein wirksames Instrumentarium, ökologische, ökonomische und soziale Ziele miteinander zu verknüpfen, um das Klima zu verbessern, stehe durchaus zur Verfügung.

Was konsequenter Klimaschutz in der Region braucht, wie und mit welchen Maßnahmen Ziele erreichbar sind, welche Entscheidungen getroffen, welche Rahmenbedingung geschaffen werden müssen und was jeder bereit ist, in den nächsten zehn Jahren für den Klimaschutz zu tun, das wurde im Verlauf von Diskussionsforen erörtert. Vier Gruppen wurden gebildet. Da wurde über neue Mobilität, den Ausbau des ÖPNV, des Radwegenetzes, über Nachhaltigkeit, über alternative Energieerzeugung, Umwelt- und Naturschutz, Stadt- und Landschaftsplanung genauso diskutiert wie darüber, dass man sich noch mehr Menschen wünscht, die mutig voranschreiten.

„Es gibt noch anderer Ansätze, als Profit zu machen“, sorgte ein Statement bei der Abschlussrunde aus der Unternehmer-Ecke für ersten Applaus. Vorbild sein, Respekt haben, Vertrauen schaffen, Verantwortung übernehmen, konstruktiven Umgang pflegen, bewusster leben, kreativ sein, Netzwerke pflegen und über die eigenen Kirchtürme hinwegschauen, lauteten die Aufforderungen, weiter Tempo beim Klimaschutz zu machen. „Wir müssen es schaffen das Ruder rumzureißen“, motivierten die Klimaschützer ihre Mitstreiter. „Wir sind bereit unser Leben zu verändern“, hofften die Jugendlichen auf weitere Beteiligung und breite Unterstützung, weiter Ernst genommen zu werden.