Mit 46 noch einmal in die Lehre

Mit 46 noch einmal eine Ausbildung starten und die Schulbank drücken? Dieser Schritt, auf den vor einigen Jahren wahrscheinlich nur mit einem Verständnislosigkeit ausdrückenden Stirnrunzeln reagiert worden wäre, eröffnet heute, wo sich in fast allen Branchen ein riesiger Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt abzeichnet, vielerorts neue Perspektiven: für Menschen, die beispielsweise nach der Eltern- und Erziehungsarbeit wieder einen Beruf ausüben wollen, für Arbeitgeber, um mit lebenserfahrenem Personal drohende Engpässe zu vermeiden. „Nichts ist einfacher als Weiter.Bildung“ hat sich die Arbeitsagentur nach entsprechenden, von der Politik aufgelegten Förderprogrammen auf die Fahne geschrieben. „Es ist Zeit, umzudenken“, appelliert Reiner Zwilling, Chef der Arbeitsagentur in Rheine, an alle Mitstreiter, neue Wege zu gehen. „Das wird ein Schwerpunkt unserer Arbeit“, ergänzt Markus Böcker, Teamleiter Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur.

Natali Schnase gibt so ein Beispiel dafür, wo es noch ungenutzte Potenziale und nicht wahrgenommene Chancen gibt und wie Beschäftigtenförderung in einem Bereich funktionieren kann, in dem es heute schon an allen Ecken an qualifizierten Mitarbeitern mangelt: in der Pflege.

Schnase, in Kasachstan geboren, ist 1994 nach Deutschland gekommen. Ihre Ausbildung als Krankenschwester wurde hier nicht anerkannt. Daraufhin hat sie eine Altenpflegeausbildung angefangen und wieder abgebrochen. Grund: „Deutsch zu lernen, ist mir sehr schwer gefallen.“ Nach und nach hat sie dann dennoch als Helferin arbeiten und ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Typisch in ihrem Lebenslauf: Sie hat einen Mann kennengelernt, geheiratet, ist Mutter geworden. Für die Erziehung wurde der Job aufgegeben.

Der Sohn von Natali Schnase ist mittlerweile erwachsen. Sie wollte wieder in ihrem alten Beruf Fuß fassen. Im Betreuungszentrum St. Arnold haben Heimleiterin Iris Beckmann und Pflegedienstleiterin Mechthild Blömer Natali Schnase kennengelernt. Es folgte die Einladung, bei der Arbeit in der Facheinrichtung, die unter anderem 59 Plätze für Junge Pflege besitzt, zu hospitieren. Schnase bekam den Job. Als Helferin. Mehr noch: Die Heimleitung war von ihr so begeistert, dass sie ihr riet, sich zur examinierten Fachkraft weiterbilden zu lassen. Schnase fand in Gabriele Dinkelbach, Qualifizierungsberaterin in der Arbeitsagentur Rheine, die richtige Ansprechpartnerin und, wie sie sagt, riesige Unterstützung: „Ich wusste nichts von dieser Möglichkeit, habe dann aber eigentlich nicht lange überlegt und mich entschlossen, die dreijährige Ausbildung zu machen.“

Bereut habe sie die Entscheidung nicht, auch wenn es ihr manchmal schwer falle, Ausbildung, Blockunterricht, Familie und Haushalt unter einen Hut zu bringen. „In dem Ausbildungskurs bin ich mit Abstand die älteste Schülerin. Mit 46 fällt das Lernen nicht mehr so leicht“, fügt sie mit einem Lächeln an.

Von ihren Kollegen bekomme sie reichlich Zuspruch, von der Familie die notwendige Unterstützung. Mechthild Blömer lobt ihre Zuverlässigkeit, Energie und Motivation. „Die Lebenserfahrung, die sie mitbringt, ist gerade in der Pflege ein unheimliches Plus“, stellt Mechthild Blömer ihrer Auszubildenden ein gutes Zeugnis aus.

Für alle Seiten ist das Förderprogramm ein Gewinn, sind sich die Beteiligten bei dem Treffen in St. Arnold einig. Das Heim kann seinen Personalbedarf decken. Die Patienten bekommen die qualifizierte Pflege, die ihnen zusteht. Und Natali Schnase hat eine neue berufliche Perspektive gefunden, die ihr auch im Privatleben neues Selbstwertgefühl und Anerkennung gibt.

Die Arbeitsagentur gewährt dabei Zuschüsse sowohl zu den Lehrgangskosten als auch zum Arbeitsentgelt. Und nicht zu vergessen: Auch die Entlohnung ist nach dreijähriger Lehrzeit und Examensabschluss deutlich höher als der Verdienst als Pflegehelferin. „Das ist doch top“, geht bei der 46-Jährigen der Daumen hoch.