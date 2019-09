In Nordrhein-Westfalen findet am Donnerstag (5. September) zum zweiten Mal der landesweite Warntag statt. Dabei werden im ganzen Land um 10 Uhr sämtliche Warnmittel erprobt. In diesem Jahr lautet das Motto „zusammen:warnen“, denn nicht nur die Behörden, sondern auch der Rundfunk und der Deutsche Wetterdienst spielen eine wichtige Rolle für die Warnung.

Auch im Kreis Steinfurt ist es wichtig, dass die Bevölkerung bei Großbränden, Gefahren und Katastrophen schnellstmöglich gewarnt werden kann und die Warnung auch versteht, schreibt die Kreisverwaltung. Am Warntag werden deshalb die stationären Sirenen heulen – zentral ausgelöst von der Kreisleitstelle in Rheine. Außerdem werden teilweise mobile Sirenenanlagen eingesetzt. Zeitgleich erfolgt eine Probemeldung über die Warn-App NINA, der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes.

Entscheidend ist es, die Art des Warntons verstehen zu lernen. Ein auf- und abschwellender Heulton warnt bei Gefahren und fordert auf, einen Rundfunksender einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Ein Dauerton hingegen gibt Entwarnung, eine Kombination aus beiden, also Dauerton, auf- und abschwellender Ton und wieder Dauerton, ist ein Probealarm.