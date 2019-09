Wie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt und was auf staatlicher Ebene dazu beigetragen werden kann, damit hat sich der Vorstand der CDU im Kreis Steinfurt jetzt in Rheine befasst. Kreisvorsitzende Christina Schulze Föcking hatte dazu ihren Parteikollegen Alexander Koch , eingeladen. Er ist Polizist und arbeitet in Münster in einem CDU-Arbeitskreis „Innere Sicherheit“ mit.

Koch zählte eine ganze Reihe von Punkten auf, die für mehr Sicherheit sorgen können: Mehr Respekt vor Polizei- und Feuerwehrkräften, konsequente Durchsetzung von Recht und Gesetz, zeitnahe Bestrafung bei Rechtsbruch, bessere personelle Ausstattung von Polizei, Gerichten und Staatsanwaltschaft, keine Einstellung von Strafverfahren bei Ersttätern, konsequentere Verfolgung von kriminellen Famlienclans und verbesserte Ausstattung der Polizei. Koch forderte außerdem, dass Mindeststandards für Eingriffsbefugnisse nicht durch übertriebenen Datenschutz behindert wird und mehr Experten ausgebildet werden, um Cyber-Kriminalität zu verhindern.

Der Kreisvorstand hat, wie die Union mitteilt, ein Papier mit Anregungen zum Thema „Innere Sicherheit“ beschlossen, das im neuen Grundsatzprogramm der Bundespartei berücksichtigt werden soll. Außerdem wurde vorgeschlagen, den münsterischen Arbeitskreis auf Bezirksebene anzubieten, damit sich aus allen Kreisen des Münsterlandes Mitglieder dort einbringen können.

Vor den Beratungen hat eine Abordnung des CDU-Kreisvorstandes das „KÖPI am Ring“ besucht. Der CDU-Vorsitzende Fabian Lenz und Fraktionsvorsitzender Andre Hachmann nahmen ebenfalls an diesem Gespräch teil. Disco-Betreiber Stefan Ripploh und seine Partnerin informierten über die Vorkehrungen, wie die Sicherheit in der Disco gewährleistet wird. Was das Umfeld betrifft, so schlug Ripploh vor, im Stadtzentrum eine Video-Überwachung einzurichten und ein grundsätzliches Waffenverbot zu verfügen. Bernd Houppert, Fachbereichsleiter für Recht und Ordnung der Stadt Rheine, erklärte, dass es an Voraussetzungen mangelt, diese Forderungen umzusetzen.

Auch wurde, so die CDU weiter, Klage über das Drogenmilieu im Umkreis des KÖPI geäußert. Besorgt zeigte sich der „KÖPI“-Betreiber darüber, dass trotz verstärkter Einsatzbereitschaft der Polizei das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt von Rheine nachts nicht ausreichend sei.