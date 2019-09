Kreis Steinfurt -

Der Verein „energieland2050“ des Kreises Steinfurt bietet am 2. Oktober (Mittwoch)von 9 bis 12.30 Uhr in der Alten Energiezentrale in Steinfurt, Am neuen Wall 1, den Workshop „Zielgerichtet motivieren – Kommunikation in der energetischen Gebäudemodernisierung“ an.