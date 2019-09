Unter dem Titel des Konzerts verbergen sich nicht nur das Märchen von E.T.A. Hoffmann, das der Musikkenner und Moderator Winfried Fechner mit neuem Text in die Gegenwart holt, sondern auch wieder hochkarätige junge Musiker. Untermalt von der Musik Tschaikowskis in der Klavierversion, gespielt von der Konzertpianistin Mira Teofilova , erzählt Fechner die Geschichte von Sophie und Paul. Die beiden erleben die Abenteuer in der Puppenwelt ähnlich wie die Märchenhelden Marie und Fritz, nur in einer anderen Zeit. Aber auch mit Happy End.

Im Laufe des Konzerts werden auch die bekannten Melodien aus der „Peer Gynt Suiet“ von Edward Grieg und Prokofijews „Romeo und Julia“ erklingen, gespielt von dem jungen „Gnesins Duo“ alias Vadim Baev (Akkordeon) und Konstantin Zvyagin (Klavier), beide aktuelle Stipendiaten der renommierten Dörken-Stiftung in Herdecke. Und es wird noch jünger: Florian Köhn, gerade 18 Jahre geworden, zeigt sein Können am Schlagwerk, das aus einer Marimba und einer Trommel besteht.

Tipp des Veranstalters: Besucher des Konzerts sollten früher anreisen, damit sie auch das Apfelfest, das am selben Tag im und am Kloster Gravenhorst stattfindet, erleben können. Ab 11 Uhr wird dort ein buntes Programm für Alt und Jung angeboten.