Das Arbeitsgericht Rheine wird als eines von drei Arbeitsgerichten in NRW die elektronische Gerichtsakte in der praktischen Anwendung testen. Im Verlauf einer Infoveranstaltung hat der Präsident des Landesarbeitsgerichts Hamm, Dr. Holger Schrade, Fachanwälten und Vertretern von Gewerkschaften und Verbänden zunächst die Hintergründe und Ziele des Pilotprojekts erläutert. Dr. Derk Strybny, Direktor des Arbeitsgerichts Rheine, stellte im Anschluss die rechtlichen Rahmenbedingungen, die technischen Voraussetzungen, die Anwendung und die Bedeutung der elektronischen Gerichtsakte sowohl für die Gerichte als auch für die rechtsberatenden Berufe vor. Das Arbeitsgericht Rheine kann seit Anfang 2018 Schriftsätze in elektronischer Form bearbeiten. „Diese Eingänge müssen jedoch bestimmte Anforderungen im Hinblick auf das Format und die Signatur erfüllen“, fügt Richterin Katrin Langhans an. Im Zuge des Pilotprojekts sei es wichtig, dass möglichst viele professionelle Einreicher von Klagen und Schriftsätzen den Weg über den elektronischen Rechtsverkehr nutzen.