An der länderübergreifend durchgeführten Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Brummis im Blick“ hat sich auch die Polizei im Kreis Steinfurt beteiligt. Insgesamt, so teilt die Behörde mit, sind am vergangenen Donnerstag von 6 bis 18 Uhr 33 Lkw kontrolliert worden. Nicht alle seien vorschriftsmäßig unterwegs gewesen.

So berichtet die Polizei davon, dass unter anderem die Ladung von sechs Fahrzeugen überprüft worden sind. Drei Fahrer durften ihren Transport erst fortsetzen, nachdem sie die Ladung ordnungsgemäß gesichert hatten. Ein Lkw war darunter, der 19 Tonnen Stahl geladen hatte. Fünf Fahrer hatten die Lenk- und Ruhezeiten überschritten. Vier Fahrer waren zu schnell unterwegs. Einer hat ein Überholverbot missachtet.

Wie die Steinfurter Kreispolizeibehörde abschließend anmerkt, hätten die Beamten im Verlauf der Kontrollen auch wiederholt positive Rückmeldungen bekommen. Die Lkw-Fahrer hätten diese Aktion begrüßt.