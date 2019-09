Das Jobcenter Kreis Steinfurt unterstützt junge Menschen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Wie die 22-jährige Laura, die gerne Immobilienkauffrau werden möchte oder die fünf Jahre ältere Anika, die eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik anstrebt. Daher haben die Jobcenter-Mitarbeiter jetzt 22 Ausbildungsplatzsuchende und Mitarbeiterinnen des Projektes „Passgenaue Besetzung“ der IHK Nord Westfalen sowie der Handwerkskammer Münster in der hauseigenen Jobakademie zusammengebracht.

„Dies ist ein Schritt von vielen, die wir machen, um möglichst alle unversorgten jungen Menschen noch in Ausbildung zu vermitteln“, erläuterte Kristina Kolvenbach , Mitarbeiterin des Jobcenters. Und weiter: „Einige Ausbildungswillige müssen wir engmaschig unterstützen, anderen bringen wir direkt mit dem gewünschten Arbeitgeber in Kontakt und in diesem Fall arbeiten wir mit Netzwerkpartnern zusammen.“

„Alle, die bislang noch nicht den gewünschten Ausbildungsplatz gefunden haben, müssen nicht verzweifeln“, so Kolvenbach. Es gebe derzeit noch zahlreiche Arbeitgeber, die ihre offenen Plätze gerne besetzen würden. Das haben auch Anke Sültemeyer von der IHK und Katja Lutterberg von der HWK bestätigt. Allein bei beiden Kammern seien derzeit noch 300 offene Ausbildungsplätze im Kreis Steinfurt gemeldet, so Sültemeyer. Resignation sei also nicht angebracht.

Die Projektmitarbeiterinnen machten klar: „Der Arbeitsmarkt hat sich gedreht. Während es früher 14 Bewerber auf zwei Ausbildungsplätze für Büromanagement gab, so ist es heute genau anders herum.“ Die Chancen, eine Lehrstelle zu finden, seien nie besser gewesen. „Dies belegen auch die Ausbildungsmarktzahlen der Arbeitsagentur“, so Kolvenbach. „Im Juli kamen 1,38 Berufsausbildungsstellen auf einen unversorgten Bewerber.“

Das Projekt Passgenaue Besetzung der beiden Kammern möchte zwischen kleineren und mittleren Betrieben sowie Ausbildungsplatzsuchenden vermitteln. „Wir geben nicht einfach freie Stellen an junge Menschen heraus und lassen sie damit allein, sondern wir beraten sie, klären sie über verschiedene Berufsmöglichkeiten auf, bieten Unterstützung bei den Bewerbungsunterlagen und helfen so, den richtigen Ausbildungsplatz im passenden Unternehmen zu finden“, fasste Sültemeyer zusammen.

„Wir sind guter Dinge, dass wir den einen oder anderen der 22 Ausbildungsplatzsuchenden in den kommenden Wochen noch vermitteln können“, waren die Projektmitarbeiterinnen und Kristina Kolvenbach zuversichtlich.