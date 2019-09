„Schnell – frisch – lecker – Durch die Jahreszeiten“ ist das neue Kochbuch überschrieben, das der Infokreis der Landfrauen aus dem Kreis Steinfurt herausgebracht hat. Der Inhalt richtet sich nach dem Verlauf der Jahreszeiten und danach, was im Frühling, Sommer, Herbst und Winter vor der eigenen Haustür geerntet wird. So spielen Regionalität und Saisonalität eine besondere Rolle.

„Wichtig ist uns auch, nachhaltig zu kochen. Das heißt, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten“, fügt Infokreis-Sprecherin Anita Raing an. Dabei soll auch deutlich werden, wie wertvoll Lebensmittel sind. „Lebensmittelverschwendung in unserer Küche soll möglichst vermieden werden“, wird im Vorwort betont.

Das Kochbuch wird erstmals beim „Tag der Landwirtschaft“ am Sonntag (15. September) auf dem Gelände an der Surenburg in Riesenbeck angeboten. Der Infokreis ist dort mit einem Stand vertreten. Auch ein Preisausschreiben zum Thema „Wald und Umwelt“ wird es geben.