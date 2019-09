Prof. Konrad Mertens , Hans-Jürgen Janning und Dr. Tanja Lippmann – Referenten von der FH in Steinfurt, der Verbraucherzentrale und dem „energieland2050“ – berichten, ob und warum eine Photovoltaik-Anlage trotz der geringen Einspeisevergütung auch heute noch Sinn macht. Sie erklären, was hinter dem Slogan „Sonne im Tank“ steckt und welche Vorteile und Herausforderungen eine Photovoltaikanlage für Unternehmen haben kann. Darüber hinaus bietet die Verbraucherzentrale am Mittwoch (25. September) um 14 Uhr eine individuelle Solarberatung mit Dipl.-Ing. Wolfgang Baans im Ibbenbürener Rathaus an. Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann das kostenfreie Angebote auch am 9. oder 30. Oktober wahrnehmen. Um Anmeldung unter ✆ 0 54 51/93 19 99 wird gebeten.

Mit dem Solarkataster des Kreises Steinfurt können Hausbesitzer sowie Unternehmer bereits vorab schauen, ob sich das eigene Hausdach für die Installation und Nutzung einer Solaranlage eignet.