Bereits im vierten Jahr in Folge steht der Apfel am Sonntag (22. September) von 11 bis 18 Uhr wieder im Mittelpunkt im und am DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel, wenn das „Café Clara“ im DA zusammen mit dem Kreis Steinfurt zum Gravenhorster Apfelfest für die ganze Familie einlädt. Es wird ein buntes Programm für Alt und Jung angeboten mit Mitmach-Aktionen für Kinder, Apfelverkostung, Exponaten aus dem Museum des Kreisimkervereins und Honigverkauf, Verkaufsständen mit hausgemachten Kräuterprodukten, Apfelchips, Obst, Säften, Eingemachtem, Gemüse, Kartoffeln und Pflanzen.

Auf dem Außengelände des Klosters haben die Besucher im Rahmen die Möglichkeit, ihre eigenen Äpfel pressen und zu leckerem Saft verarbeiten zu lassen.

Aber auch das Kulturelle kommt an diesem Tag im nicht zu kurz: Swaantje Güntzel und Jan Philip Scheibe bereiten in ihrer Outdoorküche am Grünkohlacker zwischen 11 und 14 Uhr ein experimentelles Grünkohl-Apfel-Gericht zum Probieren zu und hören sich gerne Geschichten und Anekdoten zum Grünkohl an. Und natürlich lockt auch die Gravenhorster SAISONALE* mit ihrer üppig gedeihenden temporären Kloster.Garten.Kunst und einer interaktiven SAISONALE*-Führung über das Klostergrün um 14 Uhr.

Zudem spielt um 15 Uhr das Figurentheater Grinsekatze das Stück „Tilda Apfelkern“ für Kinder ab vier Jahre. Um 17 Uhr steht das Familienkonzert „Nussknacker und Mausekönig“ von Peter Tschaikowski mit Stipendiaten der Dörken-Stiftung und dem beliebten Moderator Winfried Fechner auf dem Programm.