Gezieltes Krisenmanagement

„Lernen fördern“ bietet diese Maßnahme im Auftrag und finanziert von der Agentur für Arbeit seit vielen Jahren im Kreis Steinfurt an. Der Staat unterstützt diese Fälle. Er will das Risiko vermeiden, dass eine Ausbildung abgebrochen wird. Das Konzept ist erfolgreich. Die Quoten belegen: Fast 90 Prozent der Kandidaten haben am Ende ihrer Lehrzeit den angestrebten Abschluss in der Tasche.

Justus Heynemeier zählt dazu. Der heute 20-jährige aus Westerkappeln gibt ein Beispiel, wie Jugendliche, die sich während ihrer Ausbildung durch ein Tief gekämpft haben, gestärkt aus der Krise herausgehen.

Heynemeier hat die Realschule besucht. Bio und Chemie waren seine Lieblingsfächer. Nach einem Praktikum bei der Firma Wiewelhove in Ibbenbüren war für ihn klar: Er will Chemielaborant werden. Heynemeier konnte beim Vorstellungsgespräch bei Personalchefin Marita Athmer punkten. Er bekam den begehrten Vertrag bei dem innovativen Familienunternehmen, das über 300 Mitarbeiter beschäftigt und für Kunden auf der ganzen Welt Arzneimittel herstellt.

Foto: Drunkenmölle

Heynemeier fühlte sich bei Wiewelhove von Anfang an wohl. Chefs, Kollegen, das Umfeld – alles passte. Nur mit der Zeit wuchsen die Probleme. Während die Ausbildung im Labor nahezu spielend von der Hand ging, geriet Heynemeier im Berufsschulunterricht immer mehr unter Druck. „38 Schüler in der Klasse, davon die Hälfte Abiturienten. Es fiel mir immer schwerer, dem Unterricht zu folgen“, beschreibt Heynemeier eine Situation, die ihn zweifeln ließ, ob er den Anforderungen noch gewachsen ist. „Ich war irgendwie geschockt. Auch zu Hause konnte mir niemand helfen.“ Aber aufgeben? Das kam für ihn nicht in Frage. Sein Ziel: „Ich wollte meine Ausbildung unbedingt gut abschließen.“

Der Kontakt zur Arbeitsagentur und „Lernen fördern“ war dann schnell geschaffen und die Perspektive wieder da, dass sich alles zum Guten wendet. Dass er sich Schwächen eingestehen musste? Kein Problem für ihn. Auch nicht, darüber offen zu sprechen.

Justus Heynemeier kniete sich rein. Wöchentlich gab es Förderunterricht bei „Lernen fördern“. Lernatmosphäre und kleine Gruppengröße waren ideal, Lerntechniken zu erwerben und Lücken zu schließen. Eine pädagogische Betreuung gab’s für die kleinen und großen Sorgen obendrein.

Ludger Lünenburg, stellvertretender Geschäftsführer von „Lernen fördern“, Heidi Panning und Larissa Wacker, stellvertretende Leiterin beziehungsweise pädagogische Fachkraft am Vereinsstandort Ibbenbüren, sowie Michaela Eiter, Berufsberaterin bei der Arbeitsagentur, zollen Justus Heynemeier riesigen Respekt dafür, dass er nicht locker gelassen hat. „Seine Motivation war einfach groß“, hatte sich der junge Mann auch die Anerkennung von Marita Athmer verdient. Der Lohn: Die Ausbildungszeit wurde von dreieinhalb auf drei Jahre verkürzt, Justus Heynemeier hat seine Prüfung geschafft und ist obendrein von Wiewelhove als Chemielaborant übernommen worden. Alles keine Selbstverständlichkeit.

„Am Ende ist das doch perfekt gelaufen“, geht bei ihm noch heute der Daumen hoch. Er ist dankbar, dass er die Unterstützung von so vielen Seiten und insbesondere abh bekommen hat. Heynemeier hat seinen Lieblingsjob gefunden. Bei Wiewelhove ist er zusammen mit 30 Kollegen in der Qualitätskontrolle eingesetzt.

„Lernen fördern“ betreut in seinen Einrichtungen im Kreis Steinfurt über 500 Auszubildende – vom Altenpfleger bis Zweiradmechaniker in über 80 Ausbildungsberufen. „Das ist eine große Herausforderung, aber auf jeden Fall lohnenswert. Justus ist dafür ein Musterbeispiel“, fügt Lünenborg mit Blick auf den drohenden Fachkräftemangel in vielen Branchen in der Region an. Gute Ausbildung ist Gold wert. Justus Heynemeier kann das nur bestätigen.