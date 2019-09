Maik Fedler wird neuer Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Steinfurt sowie der beiden gemeinnützigen DRK-Tochtergesellschaften. Der Vorstand der Hilfsorganisation hat den 38-Jährigen jetzt einstimmig zum Nachfolger von Georg Heflik gewählt, teilt das DRK in einer Pressemitteilung mit. Heflik wird Ende März 2020 mit Erreichen der Altersgrenze nach dann insgesamt über 27 Jahren beim DRK in Steinfurt aus dem Dienst ausscheiden.

Maik Fedeler hat Sozialpädagogik und Management studiert und sein Studium mit einem Bachelor-Abschluss beendet. Derzeit ist er als geschäftsführender Bildungsmanager bei den Handwerks-Bildungsstätten in Coesfeld tätig. Zuvor war er als Heilerziehungspfleger bei der Stift Tilbeck GmbH angestellt.

Fedeler ist 38 Jahre alt und wohnt in Metelen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Seinen Dienst in der DRK-Kreisgeschäftsstelle in Steinfurt wird er am 1. Januar 2020 aufnehmen und dort in den ersten drei Monaten von Georg Heflik in sein neues Aufgabengebiet eingearbeitet.