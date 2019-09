Viel Luft nach oben

„Im Westen ganz oben“ behauptet der Kreis Steinfurt selbstbewusst in seinen Imagekampagnen. In Sachen Digitalisierung ist er dort allerdings noch nicht angekommen. Gerade einmal zwei Sterne verbunden mit einer „Weniger gute Chancen“-Einordnung gibt es für ihn im aktuellen„Digitalisierungskompass“. Hinzu kommt die ernüchternde Erkenntnis, dass langfristig knapp 41 Prozent der Berufe im Kreis potenziell durch Computer oder sonstige digitale Technologien ersetzt werden können. Die durchschnittlichen Werte in NRW und Deutschland sind geringer und insbesondere in städtischen Gebieten die Arbeitsmärkte weniger gefährdet.

Dr. Olaf Arndt von der Prognos AG hat dem Ausschuss für Verkehr, Wirtschaft, Bauen, Energie, Tourismus und Demografie am Montag diese Ergebnisse vorgestellt. Sie stammen aus dem „Zukunftsatlas“, der sich mit dem Stand der Digitalisierung sowie der Industrie 4.0 beschäftigt und dazu auch einige Prognosen abgibt. Und die sahen am Ende wiederum gar nicht so schlecht aus, wie es der erste Eindruck vermuten ließ.

Was die Zukunftsfähigkeit des Kreises mit Blick auf seine Dynamik, die Stärken, die Demografie, den Jobmarkt, auf die Innovation und den Wohlstand angeht, so liegt die Region im Vergleich zu den 401 Städten und Landkreisen in NRW immerhin auf Rang 144 (2013 noch auf 171). „Also im vorderen Drittel“, wie Arndt anmerkte und auf den kleinen Pfeil neben der Platzierung hinwies: Der zeigt nämlich eindeutig nach oben.

Besonders bei den ökonomischen Werten habe sich der Kreis „nach vorne katapultiert“. „Er ist ein Wachstumsträger“, beurteilte Arndt die Voraussetzung als durchaus realistisch, unter die Top 100 zu kommen.

Dafür seien allerdings auch einige Anstrengungen notwendig. Womit der Experte zurück auf den Ausbau der Digitalisierung und darauf kam, dass der Kreis Steinfurt im Digi-Ranking in NRW eben nur im hinteren Feld auftaucht. Eine Schwäche sei, dass die Unternehmen im IT-Bereich noch nicht ausreichend qualifiziert seien, es an innovativen Kräften und ausreichend Strukturen fehle, die durchaus vorhandenen Potenziale auszuschöpfen. „Da ist ein Aufholprozess notwendig“, machte Arndt den Politiker klar und legte gleich eine ganze Liste von Vorschlägen vor, wie Verbesserungen angestoßen, Prozesse optimiert und gefördert werden können. Informationen, Weiterbildung und Austausch in Netzwerken standen bei Arndt da ganz oben auf dem Zettel. Da sei noch viel Luft nach oben.

Arndt lieferte mit den Stichworten zugleich Birgit Neyer, Geschäftsführerin der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft Kreis Steinfurt (WESt), die Steilvorlage, etwas dazu zu sagen, wie die WESt nun mit den Ergebnissen der Untersuchungen umgehen will. „Wie haben bereits ganz ordentlichen Strukturen aufgebaut“, verwies Neyer auf eine ganze Reihe von Workshops, von Netzwerkarbeit, Beratungstätigkeiten und unterschiedlichen Formaten, dieses „Veränderungsthema“ auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Akteuren zu behandeln. Dazu seien sei es unter anderem notwendig, neue Kommunikationsstrukturen aufzubauen und neue Möglichkeiten des Austausches zu schaffen – wie ihn die drei neuen Digital-HUB im Kreis Steinfurt ermöglichen sollen. Sie bilden regionale Anlaufstellen für kleine und mittlere Unternehmen aller Branchen, die Fragen zur Digitalisierung haben. Neyer: Wir sind auf einem guten Weg. Ich bin da extrem experimentierfreudig.“