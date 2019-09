Der Kreis Steinfurt muss für den Neubau und die weitere Ausstattung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) auf dem Gelände des Kreisbauhofs in Steinfurt mehr Geld aufwenden als ursprünglich angesetzt. Der Finanzbedarf erhöht sich von 6,5 auf 7,2 Millionen Euro. Die Gebäudewirtschaft der Kreisverwaltung begründet den Mehraufwand zum einen mit einer deutlichen Erhöhung der Marktpreise (+ 7,7 Prozent) und gestiegenen Planungskosten. Außerdem muss ein neuer Trafo (98 000 Euro) für eine ausreichende Stromleistung angeschafft werden.

Ein Ergebnis der jüngsten Krisenstabsübung war außerdem, dass eine Tankstelle fehlt, die sowohl den Treibstoff für die Einsatzfahrzeuge liefert als auch den Betrieb der Notstromaggregate sicherstellt, sollte im Katastrophenfall einmal flächendeckend der Strom ausfallen. Da eine Netzersatzanlage ohnehin für die ebenfalls am Kreisbauhof vorgesehene Ausweichleitstelle vorgehalten werden muss, war es naheliegend, die Tankstelle inklusive einer Notstromversorgung an diesem Standort zu errichten. Dieser zusätzliche Auftrag soll nun, quasi in einem Rutsch, an den Unternehmer vergeben werden, der auch die FTZ bauen wird. Wenn auch mit Zähneknirschen, so hat der Bauausschuss des Kreises diesem Vorschlag am Dienstag zugestimmt, weitere 375 000 Euro in die Hand zu nehmen.