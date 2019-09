Jetzt geht’s in die Feinabstimmung

Die 350 000 Euro, die der Kreis Steinfurt im Wettbewerb „Wasserstoff-Mobilität“ des NRW-Wirtschaftsministeriums gewonnen hat (wir berichteten), will das Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zusammen mit dem „energieland2050“-Verein jetzt nutzen, das Konzept auf Maß zu schneidern. Bis Ende 2020 ist Zeit, Details auszuarbeiten und es besser als die beiden Mitbewerber zu machen. Wer gewinnt, wird zur „Modellregion Wasserstoff-Mobilität NRW“ gekürt und weiter gefördert.

Natürlich, so machte Amtsleiterin Silke Wesselmann im Bau-, Energie- und Wirtschaftsausschuss am Dienstag deutlich, ist der Sprung in die Finalrunde Ansporn und Herausforderung zugleich, Wasserstoff als weitere Quelle erneuerbarer Energien im Kreis Steinfurt zu nutzen. Weil schon bald die Hälfte der rund 300 Windkraftanlagen im Kreis Steinfurt aus der Förderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) falle, stelle es ein lohnenswerte Alternative dar, grünen Wasserstoff als Energieträger zu gewinnen.

Mit dem Feinkonzept für den Wettbewerb sollen nun insbesondere Strategien und Ziele definiert werden, wie sich ein Einstieg in die Technologie, Nutzung, Infrastruktur, Umrüstung und Vermarktung vor Ort realisieren lässt. Die Ideen gehen sogar soweit, die Tecklenburger Nordbahn auf Wasserstoffbetrieb umzustellen, sollte sie irgendwann einmal wieder auf die Gleise gestellt werden.

Wesselmann kündigte an, dass es im November eine Konferenz zur Wasserstoffmobilität geben wird. Sowohl von dieser Tagung als auch von dem weiteren Projektverlauf erwartet der Ausschuss unter anderem noch mehr Erkenntnisse darüber, ob beispielsweise die Schnellbuslinien 10 und 50 des RVM mit Brennstoffzellen umgerüstet und im ÖPNV getestet werden können. Die FDP-Kreistagsgruppe hatte diesen Vorschlag gemacht. Er ist jedoch mit Blick auf die beschriebenen Entwicklungen von der Ausschussmehrheit zurückgestellt worden.