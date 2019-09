Lach- und Sachgeschichten live gibt es am „Tag der deutschen Einheit“ am 3. Oktober (Donnerstag), wenn sich die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGSt) zusammen mit den Saerbecker Energiewelten der „Sendung mit der Maus“ und dem vom WDR ins Leben gerufenen bundesweiten „Türöffner-Tag“ anschließt. Kinder zwischen acht und 13 Jahren haben entweder ab 10 oder ab 13 Uhr die Gelegenheit, im Kompostwerk in Saerbeck viel Wissenswertes über Abfall und Recycling zu erfahren, etwa wie viel Energie in einer Bananenschale steckt. Außerdem können kleine Experimente gemacht werden. Jüngere Mädchen und Jungen dürfen in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Für sie werden auch Führungen angeboten.

Mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Labore, Vereine und Werkstätten nehmen an der Aktion teil und öffnen den Mädchen und Jungen Türen, die ihnen sonst verschlossen bleiben.

In der „Sendung mit der Maus“ will der WDR am 6. Oktober (Sonntag) um 9.30 Uhr im Ersten und um 11.30 Uhr im KiKa über die Aktionen berichten.

Die Teilnahme am „Türöffner-Tag“ in Saerbeck ist nur nach Anmeldung bei der EGst per E-Mail an tueroeffnertag@egst.de möglich.