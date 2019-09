Offiziell sollen sie erst Ende des Monats in Düsseldorf vorgestellt werden. In Emsdetten und Steinfurt sind die neuen Streifenwagen der Polizei vom Typ Ford S-Max allerdings schon jetzt auf den Straßen im Kreis Steinfurt im Einsatz. Der Ford soll in den 47 NRW-Kreispolizeibehörden nach und nach den BMW 3er Touring ablösen, dessen Handling im Polizeialltag von vielen Beamten als Flop bezeichnet wurde.

Das komplexe Ausschreibungsverfahren ist diesesmal einer praxisnahen Erprobung des Fahrzeuges vorausgegangen. Angetrieben wird der Familienvan von einem 190 PS starken Dieselmotor. Rund 50 000 Euro soll jedes Exemplar nach Abzug eines vermutlich attraktiven Blaulichtrabatts für das Basisfahrzeug und nach Umbau und Ausrüstung kosten. Dafür erhalten die Beamten auf der Straße eine massiv verbesserte Ausstattung. Alleine der Umfang der Sondersignalanlage aber auch die Beklebung der Wagen liegt weit über dem bisherigen Niveau. Erstmals verfügen klassische Streifenwagen in NRW über Front- und sogar Seitenblitzer wie sie bereits in die neuesten Fahrzeuge des hiesigen Rettungsdienstes eingebaut sind.

Später sollen noch weitere Streifenwagen auf Basis des Mercedes-Benz Vito mit kurzem Radstand folgen. Die Langversion hat bereits vor einiger Zeit als Ersatz für ältere VW T5-Bullis Einzug in den Fuhrpark gehalten.