Hilfe für die Seele

Jörg Zweihoff ist Pastor. Und Feuerwehrmann. An sich schon eine ungewöhnliche Kombination. Einzigartig wird sie durch einen dritten Faktor. Denn der Ibbenbürener ist neuer Leiter des PSU-Teams für den Rettungsdienst und die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt – und damit seines Wissens der einzige evangelische Pastor in NRW, der ein solches PSU-Team für die Freiwilligen Feuerwehren leitet.

PSU, das steht für psychosoziale Unterstützung und ist eine Art Notfallversorgung zur Verarbeitung von belastenden Ereignissen. Und die Seelen von Feuerwehrfrauen und -männern müssen bisweilen schon eine ganze Menge bewältigen.

Kreisbrandmeister Raphael-Ralph Meier hatte am Institut der Feuerwehr in Münster einen freien Ausbildungsplatz für die Leitung eines PSU-Teams ergattert. Vier komplette Tage drückte Zweihoff dort noch mal die Schulbank. „Eine lustige Situation, einige Leute, die ich selbst ausgebildet habe, standen mir jetzt als Dozenten gegenüber“, so Zweihoff. Der Dickenberger Pastor bestand. Natürlich. „Und sagte der Kreisbrandmeister, er würde mich bei der nächsten Sitzung der Leiter der Feuerwehren zum Kreisbeauftragten PSU ernennen.“ Und das ist er nun.

Zweihoff arbeitet dabei nicht alleine, sondern im Team. Wie das bei der Feuerwehr so üblich ist. Er muss natürlich auch nicht jeden Einsatz selbst begleiten. Insgesamt rund 20 Ehrenamtliche kümmern sich um die Feuerwehrleute im Kreise. Unter Zweihoffs Leitung. Jörg Zweihoff ist von der Synode des Kirchenkreises Tecklenburg mit der Seelsorge in Feuerwehr Rettungsdienst und Katastrophenschutz betraut worden. „Deshalb gehört die Aufgabe zu meinem Dienstauftrag.“ Warum gerade er? Kreisbrandmeister Meier muss bei dieser Frage nicht lange überlegen. „Ich finde wichtig, dass jemand, der so etwas macht, auch den Bezug zur Feuerwehr hat“, sagt Meier. „Jörg ist jemand, der genau das mitbringt, was notwendig ist, um diese Dinge zu steuern und zu organisieren.“

Die PSU-Arbeit im Kreis Steinfurt gibt es schon länger. Seit dem tödlichen Unfall eines Feuerwehrmannes bei der Firma Kindermann in Ibbenbüren. Aus diesem Anlass wurde ein Einsatz-Nachsorge-System für den Kreis aufgebaut. Die Geburtsstunde des PSU-Teams. „Die Vorarbeit, die hier geleistet wurde, war wirklich hervorragend.“

Und: die PSU-Arbeit ist dem Kreisbrandmeister sehr, sehr wichtig. „So lange ich in der Feuerwehr bin, ist immer mit maximalem Aufwand eine Versorgung erfolgt, wenn sich ein Kamerad verletzt hat“, sagt Meier. „Aber es gibt ja nicht nur die sichtbaren Verletzungen, es gibt auch die Seele, die an der einen oder anderen Stelle geschädigt wird.“ Vielen tue es gut, besondere Ereignisse zu besprechen. Entweder intern im Kameradenkreis – dafür gibt es die PSU-Helfer auf Wehrebene – oder, wenn nötig mit Jörg Zweihoff selbst. „Ich stehe unter der seelsorgerischen Schweigepflicht. Wer sich mir anvertraut, der kann sich sicher sein, dass nichts nach außen geht. Auch, wenn er im Einsatz einen Fehler gemacht haben sollte.“

Und die Arbeit soll weiter vertieft werden. „Eigentlich soll jede Feuerwehr einen PSU-Helfer haben, möglichst jeder Löschzug“, sagt Meier. Das sei aber in der Breite noch nicht umgesetzt- „Das ist aber das Ziel.“ Damit die Erstversorgung direkt in der Wehr oder der Einheit stattfinden kann.

Zweihoffs Aufgabe in diesem Kontext ist es, die bestehenden Strukturen fortzuführen und auszubauen. „Ich brauche dringend PSU-Helfer in den Wehren. Die kennen ihre Kameraden am allerbesten und merken am schnellsten, wenn Hilfe nötig ist.“ Im Bedarf könnten dann die übergeordneten Ebenen (PSU-Fachkräfte und -Assistenten) jederzeit dazugeholt werden. Auch direkt proaktiv vom Einsatzleiter an der Einsatzstelle. „Wenn der Einsatzleiter meint, dass es notwendig ist, dann wird organisiert, dass jemand vor Ort sein kann“, sagt Kreisbrandmeister Meier. Auch, um sich selbst ein Bild von der Situation machen zu können. „Viele Feuerwehren haben Jörgs Visitenkarte an der Pinnwand hängen.“

Die Rückmeldung aus den Wehren sei gut, sagt Meier. Dem Kreis, so der Kreisbrandmeister weiter, sei dieses Thema schon immer sehr wichtig gewesen. „Der Rückhalt ist da absolut gegeben.“ Beim nächsten Treffen der Leiter der Feuerwehr Ende September in Greven wird Zweihoff sich und sein Team noch einmal vorstellen. „Eine wichtige Plattform“, sagt Meier. Damit sich die Schlüsselpersonen auch mal von Angesicht zu Angesicht kennenlernten.