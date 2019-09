Das bisher Erreichte feiern und gemeinsam in die Zukunft blicken – unter diesem Motto hatten die Vereine energieland2050, LAG Tecklenburger Land, und LAG Steinfurter Land zum gemeinsamen Sommerfest in den Garten der Energiezentrale in Steinfurt geladen.

Silke Wesselmann , neu bestellte Geschäftsführerin des energieland2050 und Leiterin des Amtes für Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Kreises Steinfurt, begrüßte die rund 80 Gäste und stimmte auf die kommenden Projekte und Herausforderungen ein, schreibt der Kreis Steinfurt in einem Pressebericht. In naher Zukunft wird sich der Verein auch verstärkt mit den Themen Wasserstoff, Repowering bei Windenergie und der Umsetzung des kürzlich politisch beschlossenen Klimaschutzbündnisses für den Kreis Steinfurt beschäftigen.

Frank Tischner, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf und sowohl im Vorstand des energieland2050 als auch bei der Leader-Region Steinfurter Land vertreten, richtete ebenfalls ein paar Worte an die Gäste und verwies auf die besondere Bedeutung der angeschobenen Projekte, insbesondere hinsichtlich der Stärkung der regionalen Wertschöpfung.

Auch Carl-Christian Kamp von der Kreissparkasse Steinfurt – langjähriges Mitglied des energieland2050 und LAG Tecklenburger Land – betonte in seinem Grußwort, dass durch das europäische Förderprogramm Leader viele erfolgreiche Projekte in der Region umgesetzt werden konnten, etwa die Servicestelle Windenergie und die Teutoschleifen als touristisches Angebot, heißt es weiter in der Presseinformation.

Alle drei Vertreter nutzten das Sommerfest, um ein großes Dankeschön an die vielen Akteure und Vereinsmitglieder für die gute und langjährige Zusammenarbeit auszusprechen.

Für kurzweilige Unterhaltung sorgte Umweltkabarettist Jan Jahn aus Hamburg mit seinem Programm „In zehn Schritten zum Weltretter“. Mit einem Augenzwinkern blickte Jahn auf Klimaschutztipps für Jedermann und motivierte dazu, einfach mit der Weltrettung anzufangen und andere zum Mitmachen zu überzeugen.

Als Gastgeschenk gab es für jeden Besucher eine junge Flatterulme – den Baum des Jahres 2019 – und den damit verbundenen Wunsch, diesen zu pflanzen und damit ganz persönlich einen kleinen Betrag zum Klimaschutz zu leisten.