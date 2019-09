Sanft perlen die Streicher aus den Boxen, Klaviertöne huschen vorbei, bevor das Spiel einer einzelnen Violine das epische Hauptthema einleitet und die Keyboards aktiviert. Während ein Trailer des mehrfach prämierten Mystery-Thrillers „Eises Kälte“ am Dienstagabend im Kommunikationszentrum der Kreissparkasse Steinfurt über die Leinwand läuft, fällt neben den packenden Bildern die Musik auf, die facettenreich große Spannung erzeugt.

Sie stammt vom diesjährigen Preisträger des Sparkassen-Nachwuchspreises Kultur: Der erst 20-jährige An­dré Fischer hat den Soundtrack komponiert, ist aber auch bekannt als Singer- und Songwriter mit viralen Hits und gemeinsamen Auftritten unter anderem mit Adel Tawil.

Aus der Hand von Landrat Dr. Klaus Effing und Heinz-Bernd Buss (Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Steinfurt) erhielt der Altenberger vor rund 60 Zuschauern, darunter einigen Kreistagsmitgliedern, die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung. Für die hatten sich zahlreiche Künstler beworben, sagte Buss: „Für die Jury war die Entscheidung aber schnell klar, denn André Fischer hat es voll drauf. Er hat das Gesamtpaket und ist eine Persönlichkeit mit positiver Strahlkraft, die weit über die Grenzen des Kreises Steinfurt reicht.“

Landrat Effing unterstrich das „herausragende Talent und karitatives Schaffen“ (zum Beispiel für Unicef oder Fairtrade) und das „unermüdliche Wirken als Musiker“, der bereits seit zehn Jahren Songs schreibt und wichtige Botschaften in die Welt trägt – schon 2015 in Sachen Klima und globaler Erwärmung: „André gibt seiner Generation eine Stimme und war seiner Zeit weit voraus.“ Mit einer Live-Performance am Keyboard zeigte Fischer wie aktuell sein früher Hit „Augen auf“ gerade heute ist.

„6-Zylinder“-Tenor und Filmemacher Roland Busch beschrieb in seiner Laudatio den künstlerischen Motor des Preisträgers mit einer Fischer-Textzeile: „Spring über Deinen Schatten und glaub an Dich.“

Die Gespräche über die Musik seines Filmes „Eises Kälte“ mit Fischer seien stets konstruktiv gewesen: „ Wir haben gelacht und gearbeitet. André ist nie abgehoben.“ Er komponiere authentisch und mit großer Hingabe. Das zeigte sich auch, als der Preisträger zum Ende der Preisverleihung „Dein Leben“ live performte. Das Publikum hing an seinen Lippen und es gab viel Applaus sowie Gesprächs- und Selfie-Wünsche.