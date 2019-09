Bei der diesjährigen Delegiertenversammlung des Caritasverbandes Steinfurt nahmen die Delegierten aus den sieben Mitgliedspfarreien und die weiteren Mitglieder die Berichterstattung über wesentliche Entwicklungen und die wirtschaftlichen Ergebnisse des vergangenen Jahres entgegen. Zudem wurde der langjährige Vorsitzende des Caritasrates, Diakon Ludwig Göbel , verabschiedet. Die Versammlung fand in den Caritaswerkstätten an der Liedekerker Straße in Steinfurt statt.

Der Vorsitzende des Caritasverbandes, Pfarrdechant Johannes Büll , führte die Versammlung mit einem geistlichen Impuls zur Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbandes „Sozial braucht digital“ ein. Die Kampagne ruft dazu auf, den digitalen Wandel auch im Sozialen zu gestalten, denn: „Sozial braucht nicht nur digital, sondern auch: Digital braucht sozial!“, schreibt der Caritasverband Steinfurt.

Pfarrdechant Büll dankte den anwesenden Delegierten stellvertretend für alle, die sich haupt- oder ehrenamtlich in der Caritas engagieren: „Jeder ist wichtig mit dem, was er zum Wohle des anderen einbringt.“

Die beiden Geschäftsführer des Caritasverbandes Steinfurt, Burkhard Baumann und Gregor Wortmann, resümierten das Geschäftsjahr 2018 und stellten inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit vor. Von besonderem Interesse war die Information, dass der Umzug der Geschäftsstelle in ein neues Gebäude am Marienweg in Steinfurt-Borghorst von allen Gremien gemeinsam beschlossen worden ist.

Von den Entwicklungen in der Domus Caritas für den Bereich der Altenhilfe berichtete Geschäftsführer Burkhard Baumann, darunter vor allem die steigende Nachfrage sowohl in den stationären Einrichtungen als auch in den ambulanten und teilstationären Diensten sowie die Personalgewinnung im Bereich der Pflege. „Darin sehen wir die wichtigste Zukunftsaufgabe“, erklärte Baumann.

„Die Bauarbeiten der neuen Wohnstätte in Altenberge sind in vollem Gange“, berichtete Geschäftsführer Gregor Wortmann aus der Tectum Caritas für den Bereich der Behindertenhilfe. „Das Haus wird von Beginn an voll belegt sein und hauptsächlich von Menschen bezogen werden, die bisher noch keine Wohnunterstützung erhalten haben.“

Stefan Lödding von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Solidaris“ informierte die Delegiertenversammlung über die wirtschaftliche Entwicklung des Caritasverbandes und seiner Tochtergesellschaften, der Domus Caritas gGmbH (Altenhilfe) und der Tectum Caritas gGmbH (Behinderhilfe). Für den Jahresabschluss wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Für den aus Altersgründen scheidenden Vorsitzenden des Caritasrates, Diakon Ludwig Göbel, wählte die Delegiertenversammlung Pfarrer Stefan Hörstrup von der Pfarrei St. Lambertus in Ochtrup zu dessen Nachfolger. Pfarrdechant Johannes Büll dankte Ludwig Göbel für seine „ehrenamtliche Verantwortung“, die er „mit großem Engagement und Gewissenhaftigkeit“ zehn Jahre lang – zunächst als stellvertretender Vorsitzender und seit 2012 als Vorsitzender – getragen habe.