Zum inzwischen 30. Mal verleiht der Kreis Steinfurt seinen Kulturpreis an Menschen, Vereine, Initiativen und Organisatoren, die sich in besonderem Maße um das kulturelle Leben in der Region verdient gemacht haben.

Der mit 2500 Euro dotierte Preis geht in diesem Jahr an Heinz Schulte aus Rheine. Dies hat nun der Kulturausschuss des Kreises in seiner Sitzung am Montag entschieden, schreibt der Kreis Steinfurt in einer Pressemitteilung. Heinz Schulte ist Initiator und Gründer des Metropoli-Kinos für kleine Leute. „Mit dieser bedeutenden kulturellen Initiative hat er einen Ort geschaffen, in dem in historischer Kinoausstattung die Film- und Kinogeschichte des 20. Jahrhunderts lebendig wird“, heißt es in der Begründung der Fachkommission Kulturpreis.

Ein großer Teil Schultes Arbeit besteht aus der Sammlung, Bearbeitung und Archivierung (amateur-)filmischer Dokumente aus Rheine und dem Umland. Mittlerweile umfasst das Archiv rund 350 Filme, die die Stadt- und Regionalgeschichte Rheines in den Blick nehmen. Daneben konzipiert, dreht und schneidet Heinz Schulte eigene Filme. Mit den Einnahmen seiner Filme unterstützt er unterschiedliche gemeinnütziger Organisationen. „Es sind die zahlreichen Perspektiven rund um das Thema Film, Filmgeschichte, Kino und Heimatgeschichte(n), durch die Heinz Schulte ein sehr breites Publikum erreicht und neu begeistert. Es gelingt ihm neben dem Erhalt des kulturellen Filmerbes auch, Geschichte lebendig zu erzählen und dadurch nachhaltig zu bewahren.

Mit seinem kulturellen Engagement und dem unermüdlichen Einsatz, besonders im Bereich Kino und Film, stellt er eine große Bereicherung für das Kulturleben des Kreises Steinfurt dar“, so die Fachkommission Kulturpreis in der Begründung. Der Kreis Steinfurt würdigt ihn dafür mit dem Kulturpreis 2019, der Ende des Jahres verliehen wird.