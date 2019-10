In der jüngsten Verbandsversammlung des ZVM gab es die Information, dass von Montag (14. Oktober) bis 28. Oktober (Montag) der Abschnitt Lengerich – Osnabrück, vom 28. Oktober (Montag) bis 4. November (Montag) der Abschnitt Münster – Lengerich und vom 4. November (Montag) bis 14. Dezember (Samstag) der Abschnitt Kattenvenne – Osnabrück gesperrt wird, kündigt der ZVM an. Auskünfte über den Zugverkehr der RB 66 und die Ersatzverkehre mit Bussen gibt es bei der Eurobahn unter www.eurobahn.de/baumassnahmen/, in den Zügen, an den Stationen und in den Fahrplanauskunftsportalen. Fahrgäste können während dieses Zeitraums alternativ zwischen Osnabrück und Münster auch über Rheine fahren.

Für die Station Kattenvenne, die von der RE 2 aufgrund des Anschlusses zur RE 60 in Osnabrück regulär nur zweistündlich bedient wird, konnten die gewünschten zusätzlichen Halte in den Hauptverkehrszeiten umgesetzt werden, so dass ab 14. Dezember (Samstag) morgens in beide Richtungen und am Nachmittag aus Münster ein Halbstundentakt für jeweils drei Stunden besteht.

Zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn Osnabrück – Recke wird ab Ende Oktober in den anliegenden Gemeinden über den neuen Planungsstand informiert. Zur zentralen Eröffnung einer Informationsausstellung werden am 27. Oktober (Sonntag) Sonderfahrten mit einem modernen Triebwagen angeboten. Die Plakatausstellung mit den wichtigsten Informationen rund um die Reaktivierung wird in den folgenden Wochen in den Anrainerkommunen zu sehen sein.