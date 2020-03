Albert Rohlmann über die Landwirtschaft in Corona-Zeiten: „Wir haben Pläne für den Notfall“

Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln ist gesichert!“ Den Vorsitzenden des WLV-Kreisverbands, Albert Rohlmann (53), drängt es, diese wichtige Botschaft zu transportieren. „Zurzeit“, sagt der Landwirt aus Hörstel, „sind die Herausforderungen durch die Corona-Krise für die Landwirtschaft im Kreis zwar groß, aber lösbar.“

Wobei, für die Anbauer von Sonderkulturen, sprich: die Spargel- und Erdbeerbauern, gilt das derzeit nur eingeschränkt. „Es fehlen die Polen, Rumänen oder Bulgaren, die sonst den Spargel stechen“, sagt Rohlmann. Ihnen werde die Einreise nach Deutschland verwehrt, außerdem haben viele Angst, sich in Deutschland anzustecken. Er brauche nun unbürokratische Lösungen wie etwa die Einstellungsmöglichkeit von Gastronomie-Servicekräften, damit keine Ernte-Engpässe entstehen.

Rohlmann: „Aufgrund des kühlen Wetters haben wir noch ein paar Tage Zeit, aber dann muss es losgehen.“ Für Spargel- und Erdbeerbauern gehe es ganz elementar um „diese sechs Erntewochen im Jahr, auf die sind alle Planungen ausgerichtet.“ Verbrauchern rät Rohlmann in Zeiten von Restaurant-Schließungen, vermehrt leckere Spargel-Rezepte daheim zuzubereiten.

Ansonsten würden die Landwirte im Kreis so gut es geht durch die Krisenzeit navigieren. Zwar funktionierten die Vertriebswege für Milch derzeit nicht mehr reibungslos, auch seien Futtermittel aufgrund von Lieferengpässen in China momentan enorm teuer, aber auch das werde man meistern. Rohlmann: „Wir sind eben auch abhängig von den globalen Märkten, trotzdem werden wir die Nahrungsmittelversorgung hier weiter hinkriegen.“

Schwierig könnte es für einzelne Familienbetriebe dennoch werden. „Sollten dort coronabedingt mehrere Mitarbeiter ausfallen, gibt es Probleme“, weiß der WLV-Kreisverbandsvorsitzende. „Wir haben in den einzelnen Betrieben Pläne für den Notfall, wenn etwa mal eine ganze Familie unter Quarantäne gestellt werden müsste. Dann müssten Helfer von außerhalb in der Lage sein, den Hof und vor allem die Tiere bestmöglich zu versorgen“, erklärt Rohlmann.

Deshalb sei es essenziell, die wichtigsten Arbeitsabläufe noch genauer als sonst zu dokumentieren. Derzeit gebe es ein solches Szenario zwar in der Theorie, nicht aber in der Praxis. Klar sei: „Die Tiere sind in einem solchen Fall am wichtigsten. Doch auch die Arbeit auf den Äckern müsse weitergehen, schließlich werde auch dort die Nahrung von morgen produziert. Rohlmann: „Wir müssen handlungsfähig bleiben auf den Höfen – und gerade deshalb besonders vorsichtig sein!“

Weniger vorsichtig war zuletzt die auch im Kreis Steinfurt aktive Lobby-Gruppierung „Land schafft Verbindung“ (LsV). Ihre Forderung nach einer Aussetzung der EU-Düngeverordnung, gekoppelt an mehr oder weniger unverhohlene Liefereinschränkungsdrohungen, hatte am Dienstag bundesweit für Empörung und Unverständnis gesorgt. Der WLV, so Rohlmann, habe sich klar dazu positioniert und lehne dieses Vorgehen strikt ab. Gleiches gelte übrigens auch für die LsV-Repräsentanten im Kreisgebiet.

„Wir halten es für absolut unangebracht, in dieser für uns alle – Landwirte wie Verbraucher – schwierigen und hochsensiblen Situation, über eine solche Aktion überhaupt nur nachzudenken“, so Rohlmann weiter. Gefordert seien nun Solidarität und Verantwortung für den empfindlichen Bereich der Nahrungsmittelversorgung. Diese Verantwortung nehme man sehr ernst.

Und noch ein Schreckensszenario droht im Hintergrund: die Schweinepest. In Polen gibt es bereits Fälle, derzeit ist die Oder die letzte natürliche Grenze, aber eine keineswegs unüberwindbare. „Das wäre für die Landwirtschaft eine Katastrophe“, sagt Albert Rohlmann. Mit ihm hoffen die Bauern im Kreis, dass diese weitere Heimsuchung ihnen erspart bleibt.