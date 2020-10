Auch die Organisatoren des Kattenvenner Weihnachtsmarkts ziehen die Reißleine und reihen sich in die lange Liste der Absagen von Veranstaltungen in der Adventszeit ein. Obwohl es aufgrund der jetzigen Corona-Schutzverordnung grundsätzlich möglich sei, Weihnachtsmärkte durchzuführen, seien die Hygiene- und Infektionsschutzauflagen so immens, dass sie nur schwer umzusetzen seien, schreiben sie in einer Pressemitteilung.

Sie gehen aber davon aus, den Weihnachtsmarkt im Advent 2021 in seiner bewährten Form durchführen zu können. Weihnachtliche Stimmung werde es in Kattenvenne aber schon in diesem Jahr geben, versprechen die Organisatoren, das Dorf wieder weihnachtlich zu schmücken und zu beleuchten, heißt es weiter in der Mitteilung.