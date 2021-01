Eine Frau und zwei Männer in der Endausscheidung

Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

In dem Besetzungsverfahren für die Stelle der Kreisdirektorin oder des Kreisdirektors in Steinfurt haben es eine Frau und zwei Männer in die Endausscheidung geschafft. Die Kandidaten sollen CDU beziehungsweise SPD angehören. Entscheiden soll aber laut Kreistagsabgeordneten der fachliche Eindruck und nicht die politische der Kandidaten - und nicht ihr Parteibuch.