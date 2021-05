Im Zuge des Glasfaserausbaus im Innenstadtbereich von Tecklenburg errichtet die Stadtwerke-Tochter Teutel GmbH ihr erstes Technikgebäude – eine sogenannte PoP-Station (Point of Presence) auf dem kleinen Parkplatz gegenüber der Hauptschule. Von dieser Schaltzentrale wird künftig die Versorgung von Tecklenburg und des umliegenden Raums gewährleistet, teilt die Teutel mit.

Fertigteilstation

Seit Mitte März sind die Tiefbauarbeiten zum Glasfaserausbau in Teilen von Tecklenburg voll im Gange. Nun wurde die PoP-Station aufgestellt, die als Knotenpunkt bei der Glasfaserversorgung dienen soll. Es handelt sich um eine Fertigteilstation, die bereits bei der Anlieferung mit der notwendigen Klimatechnik und der unabhängigen Stromversorgung ausgestattet ist. Durch die Notstromversorgung in der Fertigteilstation wird sichergestellt, dass das Glasfasernetz im Fall eines Stromausfalls weiter funktionieren kann. Von Vorteil ist außerdem, dass die Errichtung schneller und effizienter abgeschlossen werden kann als ein Bau vor Ort.

Im Anschluss an die Errichtung der Fertigteilstation wird in den nächsten Wochen die individuelle Ausstattung, die sogenannte Aktivtechnik, in die Station eingebaut. Insgesamt ist die PoP-Station dafür ausgelegt, über 700 Haushalte zu versorgen. Die Technik im PoP ist so aufgebaut, dass sie bedarfsgerecht an der jeweiligen Kundenanzahl ausgerichtet wird.

Am Bedarf orientiert

„Wir freuen uns, dass der Glasfaserausbau in Tecklenburg vorangeht“, sagt Klaus Brüggenolte, Vertriebsleiter der Teutel, und betont die Vorteile eines Glasfaseranschlusses. „Jedem Haushalt steht immer die gebuchte Bandbreite zur Verfügung – unabhängig davon, ob der Nachbar gerade im Internet unterwegs ist oder nicht. Zudem ist die Datenübertragung mittels Glasfaser mit Abstand am umweltfreundlichsten.“

Obwohl der Ausbau bereits begonnen hat, können sich die Tecklenburger weiterhin unter www.teutel.de für den Glasfaseranschluss registrieren. Für Fragen, Beratung und Aufträge steht die Teutel unter 0 54 81/80 05-50 000 und über die Homepage www.teutel.de zur Verfügung.