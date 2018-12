Es ist nie verkehrt, wenn der Landrat vor Publikum Unterstützung anbietet. „Neue Förderanträge sind nach einiger Zeit immer möglich“, informierte Landrat Dr. Klaus Effing am Samstag im Herrenhaus bei der Feierstunde zum zehnjährigen Jubiläum der Bürgerstiftung Bispinghof. Darüber freute sich die Vorstandsvorsitzende Roswitha Krusch-Oest natürlich ganz besonders.

So richtig verliebt habe Effing sich in den Bispinghof, als der Kreis im Speicher ein Stück zur „Spoekenkiekerei“ aufführen ließ. „Es ist einfach eine großartige Leistung, was hier alles an ehrenamtlicher Arbeit und Herzblut investiert wird, um dieses Projekt zu erhalten und zu entwickeln“, lobte Effing. Die Bürgerstiftung strahle so auch weit in den Kreis Steinfurt hinein.

Landrat Dr. Klaus Effing lobte die Arbeit der Ehrenamtlichen. Foto: Sigrid Terstegge

Besonders lobenswert sei die hervorragende Zusammenarbeit mit weiteren Vereinen, Institutionen und auch der Gemeinde, betonte der Landrat. Als kleines Geschenk hatte er eine Tüte Saatgut aus dem Förderprogramm für Blühwiesen mitgebracht. „Der Sack mit heimischem Blumensamen wird noch geliefert“, versprach er.

Roswitha Krusch-Oest erläuterte den Gästen kurz die Entstehungsgeschichte der Bürgerstiftung. Dabei blickte sie auf den Förderverein Bispinghof, der unter der Leitung von Annette Quindt-Hellenkamp den Speicher gemietet und ein Kulturprogramm auf die Beine gestellt hatte. „Schließlich war dann doch klar, dass eine Stiftung her musste, um den Bispinghof zu kaufen“, erinnerte Stiftungsratvorsitzende Roswitha Krusch-Oest. Die Gründung erfolgte vor zehn Jahren. Vor sechs Jahren konnte dann das Gelände mit Ausnahme der evangelischen Kirche gekauft werden.

Stiftungsratvorsitzende Roswitha Krusch-Oest blickte auf die Entstehungsgeschichte der Stiftung zurück und damit auf den Förderverein Bispinghof. Foto: Sigrid Terstegge

Für die Zukunft gibt es bereits weitere Pläne, kündigte Krusch-Oest an. Die Voraussetzungen wurden geschaffen, um gute Chancen auf Förderung beim Programm „Heimat verbindet“ zu haben. Beteiligt wären neben dem Bispinhof auch noch der Heimatverein, der Förderverein, die Gesellschaft für biografische Kommunikation. Dann könne das Obergeschoss ebenfalls Verwendung finden.

„Und wenn demnächst die Küche eingebaut ist, die schon bereit steht, können wir auch hier für Veranstaltungen Räumlichkeiten vermieten“, freute sich die Vorsitzende. Denn für die Renovierungsarbeiten muss jeder Euro verdient werden, da er nicht aus dem Stiftungskapital kommen kann.

Beim anschließenden Sektempfang konnten dann schon neue Zukunftspläne geschmiedet werden.