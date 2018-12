Wunderbare Weihnachtslieder

Ein weihnachtliches Konzert in wunderbar festlicher Atmosphäre erlebte das Publikum am dritten Adventsonntag in der Hanseller Kirche. Unter der Leitung von Petra Roddey sangen der Chor „O-Ton“ aus Münster, der Frauenchor Pomp-A-Dur“ aus Münster sowie der Hanseller Chor gemeinsam und in Einzelformation. St. Johannes Nepomuk war bis auf den letzten Platz gefüllt, die späteren Gäste standen im Eingangsbereich, um den feierlichen Gesang und die wohlklingenden Instrumentaleinlagen miterleben zu dürfen.

Alle Interpreten glänzten durch ihr fabelhaftes Einfühlungsvermögen in die Vorweihnachtszeit, die bereits bald in das Christfest mündet. An der Violine glänzte Louisa Roddey, Tochter und am Klavier Ute Roddey, Schwester der Chorleiterin. Sie machten der musikalischen Familie alle Ehre. Die jungen Gitarristen Tristan Keiska, Fabian Skorka, Lars Hagelschur, Valentin Geugis und Niklas Brinkmann überzeugten ebenso wie die Flötistinnen Nina Brinkmann und Jana Bouranowski.

Das Konzert war eine sensibel abgestimmte Mischung aus Gesangs- und Instrumentalparts. Bei populären Stücken wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“ oder „Leise rieselt der Schnee“ sang das Publikum mit. Schnee fiel ja tatsächlich in der Nacht zuvor, war aber am Nachmittag schon wieder dabei sich zu verabschieden. Trotzdem trug die winterliche Landschaft draußen zur Adventsstimmung bei.

Mit „O du stille Zeit“ wurde ein volkstümliches Lied des 19. Jahrhunderts aus der Feder Joseph von Eichdendorffs angestimmt, der es einst als Gedicht verfasste. Cesar Bresgen vertonte es im Jahr 1938: „O du stille Zeit kommst eh‘ wir’s gedacht, über die Berge weit, über die Berge weit, gute Nacht“, heißt es da. Der Text passt sehr gut zur Besinnung auf die Weihnacht.

Weitere Lieder wie „Ich steh‘ an deiner Krippen hier“, ein evangelisches und ökumenisches Weihnachtslied, „Ihr Kinderlein kommet“, angestimmt von der Gitarrengruppe oder die „Fröhliche Weihnacht“ bereicherten den Spätnachmittag. Auch „Joy to the world“, eines der bekanntesten und beliebtesten Lieder zum Fest aus dem angelsächsischen Raum, durfte in der Hanseller Kirche nicht fehlen.