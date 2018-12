In einem ganz besonderen Ambiente präsentierte sich nun das Areal des Heimatvereins an der Königstraße. Erstmalig nach der Fertigstellung der Scheune lud der Heimatverein in den weihnachtlich geschmückten Innenhof und die festlich beleuchteten Gebäude zu Glühwein, Punsch, heißer Schokolade und Gegrilltem ein. Der Erlös des Abends kommt, so der Erste Vorsitzende Franz Müllenbeck, bedürftigen Altenbergern zugute.

„In Absprache mit dem Pfarrer und der Caritas beabsichtigen wir jedes Jahr am dritten Adventssamstag zu Gunsten bedürftiger Altenberger zu Glühwein und Mehr einzuladen“, sagte der Vorsitzende. Und wer am vergangenen Wochenende den Weg zum Heimatverein fand, der wurde nicht enttäuscht.

Zur weihnachtlichen Atmosphäre trugen unter der Leitung von Jörg Falke auch die Bläser der Musikschule bei, die mehrere Stücken spielten.

Zahlreiche Gäste begaben sich nicht nur zu den Feuerstellen im Innenhof. Wem die Kälte zu sehr in die Kleidung kroch, der zog sich zu einem Plausch in die neue Scheune, in den Speicher oder ins Heimathaus zum Aufwärmen zurück.

Ein spannender Gesprächspunkt des Abends war der geplante Bau einer Remise am Heimathaus. Laut den Plänen des Heimatvereins soll direkt, wenn die Baugenehmigung vorliegt und die Wetterverhältnisse es zulassen, mit dem Bau begonnen werden.