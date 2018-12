Ein charismatischer Denker

Wie zwei Backfische stehen die beiden glühenden Fans am Ende des Films vor dem Haus ihres Idols: Hier hat er gelebt, hier ist er gestorben: Grüner Weg 30 in Altenberge. Der Münsteraner Burkhard Lütke Schwienhorst sowie Blumenbergs Tochter und Nachlassverwalterin Bettina erinnern gegen Ende des Films an den charismatischen Denker und Vater: „Hans Blumenberg – der unsichtbare Philosoph“.

Hans Blumenberg Foto: Peter Zollna

Zur Münster-Premiere im Cinema mussten einige Fans wieder nach Hause geschickt werden, so groß war der Andrang. Vielleicht Ausdruck einer sentimentalen Sehnsucht nach paternalistischer Wärme im Denken. Wird dieses doch durch die bildgebenden Verfahren zusehends als eine Funktion des Hirns zur Verstoffwechselung der Wirklichkeit gesehen. Hans Blumenberg (1920-1996) war ein anderes Kaliber. Das wusste er selbst: „Philosophie lernt man, in dem man zuhört, wie es gemacht wird.“ Daher sollte man ihm zuhören, dem wohl einflussreichsten deutschen Philosophen der Nachkriegszeit. Und das taten viele Münsteraner bis zu seiner Emeritierung 1985.

„Wir wollen versuchen, die Faszination einzufangen, die von Blumenberg ausging“, sagt Burkhard Lütke Schwienhorst. Der Film vermittelt allerdings eher die Fasziniertheit der Fans. Mit zwei weiteren Männern folgt der Münsteraner in diesem Road-Movie Spuren in Blumenbergs Leben: 1939 bester Abiturient Schleswig-Holsteins, als sogenannter Halbjude in Lebensgefahr, beschützt und gerettet, eine rasante akademische Karriere und ein lebenslanges Denken und Schreiben.

Blumenberg wollte gleichsam als Körper öffentlich unsichtbar bleiben; nur zwei offizielle Fotos gab er heraus. Der Film zerrt auch das Private ins Licht – ein Mann, der gerne den Porsche des Freundes fuhr, mit dem pekuniären Wert eines Weines prahlte, sich rauchend vor der Kamera exponierte. Und es wird tiefenpsychologisch über seine lebensbedrohten Jahre unter den Nazis spekuliert. Das befriedigt natürlich die Neugier, aber Blumenbergs Geist bleibt unsichtbar. Vielleicht ein bisschen wie der Mond, den der Metapher­ologe Blumenberg mehr schätzte als die Sonne, weil der reflektierende Trabant eine vom irdischen Boden aus nicht sichtbare Rückseite hat.

Alles in Allem ein netter Fan-Film, der neugierig auf Blumenbergs Schriften machen kann. Nur eine Szene stößt auf: Im Vorbeifahren wie ordinäre Gaffer einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn aufzunehmen und zu zeigen, ist geradezu unanständig, bei allem metaphorischen Potenzial, das solche Ereignisse für das Literarische oder Filmische haben können.