Niedlich war es allemal – aber nicht nur das. 15 Mütter mit und ohne Gesangserfahrung waren samt kleinen Nachwuchs zum „Winterlieder-Singen“ für Babys gekommen. „Das gemeinsame Singen hat allen sehr viel Spaß gemacht, und die Mamas ermutigt, viel für ihre kleinen Babys zu singen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule. „Denn die Stimme der Mutter und des Vaters lieben Kinder, da sie sehr vertraut ist. Richtig und falschen singen kennen sie nicht und sind somit immer dankbare und glückliche Zuhörer“, so die Sängerin und Musikpädagogin Corinna Bilke.

Das Familienbündnis Altenberge, unter anderem Ausrichter des wöchentlichen Cafés „Kinder willkommen“ im Haus Kindertraum, hatte sich wieder mit der Musikschule Altenberge zusammengetan und zum zweiten Mal die Sängerin und Kinderliederbuch-Autorin für das „Babysingen“ gebucht.

Dieses Mal war auch Corinna Bilkes Töchterchen Livia dabei, die noch beim letzten Mal die Aktion im Bauch mit erleben durfte. Jetzt passte sie hervorragend in die Runde der kleinen Kinder, die im Alter von vier Monaten bis einhalb Jahren waren. Corinna Bilke war die perfekte Leitung für diesen Morgen, mit sehr viel Verständnis für die Bedürfnisse der Mütter und Kinder. So wurde auch zwischendurch zwanglos gewickelt oder gestillt – das ein oder andere Kind fiel auch mal vor Erschöpfung in einen kurzen Schlaf.

Schon bei den Aufwärmübungen für die Mütter kamen die kleinen Teilnehmer auf ihre Kosten und staunten und freuten sich über ihre Mamas, die so lustige Geräusche und Bewegungen machten. Die Kursleiterin konnte zu verschiedene Themen auf ein umfangreiches Repertoire zurückgreifen.

Von den Schneeflocken, die besungen wurden, ging es in der Fantasie auf Reisen an den Strand. Mehrstimmung und mit passenden Bewegungen wurde es zu einem tollen Erlebnis für Mutter und Kind.

Zum Abschluss wurden weihnachtliche Lieder gesungen – danach ging es gut gelaunt und mit vielen Melodien im Ohr und auf den Lippen wieder nach Hause. Eine Wiederholung soll es im Sommer geben, das haben das Familienbündnis und die Musikschule schon auf ihrem Plan stehen.