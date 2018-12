Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, wird als Ehrengast am traditionsreichen „Fest zwischen den Jahren“ des CDU-Ortsverbandes teilnehmen. Dieses findet am 28. Dezember (Freitag) statt. Beginn ist um 19 Uhr im Saal der Gaststätte Bornemann.

„Karl-Josef Laumann wird die Ehrungen für mehrere 25- und 40-jährige Mitgliedschaften in der CDU vornehmen“, kündigte der stellvertretende Ortsunions-Vorsitzende Reinhold Beckmann an. „Selbstverständlich wird er auch zur aktuellen politischen Lage Stellung nehmen.“ Erst vor Kurzem war Laumann noch in Altenberge, als er aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Seniorenbeirates die Festrede hielt.

Nach dem Essen wird Parteimitglied Prof. Paul Kevenhörster die Situation der CDU aus seiner Sicht kommentierten, kündigt Beckmann weiter an. Kevenhörster hat die CDU auf Bundesebene als Politikwissenschaftler längere Zeit beraten. In diesem Jahr ist sein Buch „Strategie und Taktik – Ein Leitfaden für das politische Überleben“ erschienen.